U SRBIJI BROJKE SVE GORE! Rekordan broj zaraženih koronavirusom, ima i preminulih!

Autor: N.M./Dnevno

U posljednja 24 sata preminulo je još osam osoba od posljedica Covida-19, dok je čak 467 osoba zaraženo.

Ukupno su od početka epidemije preminule 534 osobe. Na respiratorima se nalazi 169 pacijenata.

Ukupno je u posljednja 24 sata testirano 10.381 osoba, piše Nova.rs.

Ovo je najveći broj zaraženih tijekom jednog dana od početka epidemije koronavirusa.

Imunolog i član Kriznog stožera Srđa Janković rekao je za RTS da se građani moraju u svakom trenutku ponašati kao da se svatko od njih može zaraziti i prenijeti zarazu drugima. Srđa Janković je na RTS-u rekao da ogromna većina ljudi poštuje preventivne mjere, ali da je problem to što one nisu došle baš do svakoga.

Sanitarna inspekcija u Novom Sadu podnijela je 15 prekršajnih prijava protiv odgovornih osoba koje se nisu pridržavale protuepidemijskih mera, a najveći dio odnosio se na nenošenje maski u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance.