U Sloveniji jedna osoba preminula od korone, dvije novozaražene

Autor: hina

U Sloveniji su u posljednja 24 sata registrirane dvije novooboljele osobe od covida-19, a jedna je osoba umrla, objavila je vlada u nedjelju na Twitteru.

Obavljena su 304 testiranja, trenutno su hospitalizirana 24 zaražena pacijenata, a od toga ih je troje na intenzivnom liječenju.

Od početka epidemije ukupan broj zaraženih popeo se na 2249, a umrlo je 127 osoba, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Slovenija zadnjih tjedana provodi manje testiranja nego što je to bilo do sada, no vodeća infektologinja Bojana Beović tvrdi da protokoli o tome tko se testira ostaju nepromijenjeni.

Na testiranje osobni liječnici šalju sve sa znakovima zaraze respiratornih putova, no toga je u ljetnim mjesecima znatno manje, a i dosta je ljudi na godišnjem odmoru i ako imaju blage simptome vjerojatno se ne javljaju liječniku, kazala je Beović, a prenose slovenski mediji.

S druge strane, u pravilu se ne testiraju ljudi koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom nego se upućuju u karantenu, gdje nema opasnosti da bi širile virus.