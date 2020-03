U proizvodnji perive zaštitne maske: Cijene još nisu poznate, sve ovisi o situaciji na tržištu

Autor: Dnevno

Splitska Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES u pripremi je proizvodnje perivih zaštitnih maski za lice, rekla je za Hinu ravnateljica te ustanove Edita Maretić Dimlić.

Prve maske trebale bi biti u prodaji za desetak dana, a trenutno traju pregovori o tome kako će se distribuirati.

Riječ je o pamučnim maskama perivim na 90 stupnjeva i za njih već postoji veliki interes bolnica, zdravstvenih ustanova i drugih, ali i pojedinaca.

“To je jednostavan posao. U našoj ustanovi, u konfekciji, radi 50 osoba, a s obzirom na to da imamo dovršiti druge, već naručene poslove, na šivanju maski radilo bi pet ljudi. Prema današnjoj ponudi cijena po maski je 10 kuna plus PDV, a kakva će ona biti sljedećih dana – diktirat će situacija na tržištu. Moram istaknuti da mi kao ustanova nećemo prodavati te maske već će to raditi distributeri”, rekla je Maretić Dimlić.