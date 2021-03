U posljednja 24 sata zabilježeno je 300 novih slučajeva zaraze virusom, preminulo 18 osoba

Autor: Mia Peretić

U posljednja 24 sata zabilježeno je 300 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9290. Među njima je 1 247 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 126 pacijenata. Preminulo je 18 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 267 522 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5911 preminulo, ukupno se oporavila 252 321 osoba od toga 1084 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 29 191 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 530 168 osoba, od toga 2 848 u posljednja 24 sata. Ukupno je do danas cijepljeno 348 648 osoba, od kojih je 266 900 cijepljeno s jednom dozom, dok je 81 748 osoba cijepljeno s dvije doze. Ukupno je do danas utrošeno 430 396 doza cjepiva.

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS-CoV-2 virus na području županije potvrđena dva nova slučaja bolesti covid-19. Na području županije trenutno su aktivna 43 slučaja bolesti covid-19, ozdravilo je šest osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 16 osoba.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata, na 20 obrađenih uzoraka evidentiran je 1 pozitivan nalaz na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata oporavilo se 16 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 225.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je šest novih slučajeva zaraze koronavirusom (pet utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o tri osobe iz Župe dubrovačke, dvije osobe iz Metkovića te jednoj osobi iz Konavala. Ukupno je zaraženo pet muških i jedna ženska osoba, a jedna ima utvrđenu epidemiološku vezu. Preminule su četiri osobe iz Dubrovnika; 3 muške osobe (rođ. 1931., 1937., 1938.) i jedna ženska osoba (rođ. 1938.).

U Varaždinskoj županiji je tijekom 24 sata evidentiran 41 novi slučaj zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih u tjedan dana na 100.000 stanovnika je 269, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 474. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 80 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je 40 smješteno na lokaciji u Varaždinu, a 40 osoba je u Klenovniku. U jedinici intenzivnog liječenja nalazi se 9 osoba, od kojih je 8 na respiratoru, a posljednjih 24 sata preminula je jedna osoba pozitivna na COVID-19. Tijekom jučerašnjeg dana testiran je 321 uzorak, pri čemu je udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima 22 posto, a udio u svim testiranim uzorcima iznosi 13 posto.









Na području Zadarske županije 59 je novozaraženih osoba koronavirusom. Tijekom jučerašnjeg dana testiran je 201 uzorak, a pod aktivnim nadzorom su 1934 stanovnika. U Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 50 bolesnika od kojih je troje na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru na liječenju je 13 pacijenata oboljelih od koronavirusa.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđena su četiri nova slučaja zaraze koronavirusom. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 19 pacijenta zaraženih koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji je 9 pacijenta.

U Sisačko- moslavačkoj županiji je jedna novozaražena osoba, s područja grada Gline. Lokalni stožer moli sve stanovnike za razumijevanje i odgovornost te apeliraju na daljnje pridržavanje odluka i mjera Nacionalnog stožera kako bi spriječili daljnje širenje ove zarazne bolesti.









U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 86 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 69 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 17 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 326 osoba, a ukupno je testirano 33849 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 10 uzoraka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

