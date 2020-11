U PGŽ 212 oboljelih, od sutra kreće s radom izdvojena COVID-19 ambulanta na Zametu

Autor: Dnevno/N.M.

Redovitu konferenciju za novinare Stožera civilne zaštite PGŽ otvorio je načelnik Mladen Šćulac istaknuvši kako je na današnjoj sjednici bilo riječi o broju novozaraženih u PGŽ, povećanju broja ležećih mjesta u KBC-u i pripremi za eventualno povećanje broja zaraženih, sekundarnoj bolnici za smještaj bolesnika te izdvojenoj COVID ambulanti koja će djelovat tijekom vikenda u županiji.

Ravnatelj NZZJZ PGŽ Vladimir Mićović izvijestio je kako je danas u PGŽ 212 novooboljelih, dok je 139 osoba ozdravilo. Ukupno je 1415 aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti, a testirano je 748 osoba. Udio starijih u ukupnom broju zaraženih među starijom populacijom ne pokazuje značajniji trend rasta ni danas te iznosi 16%. Istaknuo je kako su mini žarišta u domovima za starije dovedena u kontrolu, te napomenuo kako su rezultati u školama i udio djece među oboljelima još uvijek pod kontrolom i u očekivanim granicama.

Ravnatelj KBC Rijeka Alen Ružić rekao je kako je u KBC-u na liječenju 81 bolesnik COVID pozitivan, prosječna dob hospitaliziranih je oko 70 godina. „Što se tiče raspodjele prema odjelima, imamo 21 bolesnika na Klinici za infektivne bolesti, na Klinici za otorinolaringologiju smješteno ih je 29, u Centralnom respiratornom centru 10 bolesnika od kojih je 8 na respiratoru, na maksilofacijalnoj kirurgiji je 7 i ono što je novo da se na Nefrologiji nalazi 10 bolesnika.

U posljednja 24 sata otvorili smo novi odjel, to je bivši odjel Nefrologije, koji je povezan s odjelom fizikalne medicine. Tu se nalazi ukupno 44 kreveta, a između ostalog tu je prostor i oprema za dijalizu COVID pozitivnih bolesnika. Do sada smo to odrađivali uz seljenje opreme, a sada smo u novim okolnostima to optimizirali. Slušamo epidemiologe jer znamo da možemo očekivati porast u odmaku od 5 do 7 dana, tako da moramo gledati unaprijed i biti spremni na moguće trendove, kako bi svi pacijenti dobili zdravstvenu zaštitu“, rekao je Ružić. Izvijestio je i da je na lokalitetu Kantrida formiran poseban odjel od 15 kreveta koji služi za zbrinjavanje Covid pozitivne djece.

U cilju dostupnosti zdravstvenog kadra našim građanima dogovoren je rad izdvojene COVID zdravstvene ambulante u prostorima makrocentra Doma zdravlja na Zametu (Bože Vidasa 16a), izvijestio je ravnatelj Doma zdravlja PGŽ Vladimir Mozetič. Biti će otvorena od 8-20 sati subotom, nedjeljom i praznicima. „Razlog otvaranja leži u tome što se 95% zaraženih COVID-19 virusom liječi izvan bolničkog sustava i želja nam je da na taj način nastavimo suradnju s ostalim zdravstvenim subjektima. Dolazak u ambulantu najavljuje se putem mobilnog telefona na brojeve 091 251 8544 i 091 251 8545“.

Na novinarsko pitanje o tvrdnjama bivšeg načelnika Stožera CZ PGŽ Marka Borasa Mandića vezano za rad Stožera, pročelnica UO za zdravstvo Đulija Malatestinić ocijenila ih je netočnima, neutemeljenima i neopravdanima. Što se tiče referiranja na Zakon o sustavu civilne zaštite rekla je kako se isti u PGŽ u potpunosti poštuje i primjenjuje. Zakon navodi da izvršno tijelo regionalne samouprave osniva Stožer i imenuje načelnika, zamjenika i sve članove, što je Župan svojom odlukom i učinio. Tvrdnje oko političkih uplitanja u prijedloge mjera i odluke Stožera, pročelnica je u potpunosti odbacila: “Član sam ovog tijela od 2012. godine i svjedočim upravo suprotnoj praksi. Stožer je uvijek radio stručno, operativno i koordinativno o čemu mogu posvjedočiti i ostali članovi Stožera“. Vezano za podatke oko broja novooboljelih i tvrdnju da se epidemiološka slika uljepšava, pročelnica ističe kako su podaci u potpunosti točni, dio su nacionalne statistike te su ključna podloga za donošenje odluka i prijedlog intervencija oko uspješnog suzbijanja pandemije, kao i za koordiniranje rada i suradnju zdravstvenog te svih operativnih sustava.

Zaključno, Malatestinić je komentirala izjavu Borasa Mandića oko pogoršanja epidemiološke slike u zadnja 3 tjedna: „Sasvim neutemeljena tvrdnja koja nema smisla. I danas podaci o broju novooboljelih na 100 000 stanovnika u odnosu na nama susjedne zemlje govore da je u PGŽ povoljnija situacija nego u cijeloj državi i našem okruženju“, stoji u priopćenju koje je stiglo na našu adresu iz Stožera civilne zaštite PGŽ.