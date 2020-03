U Krapinsko-zagorskoj županiji potvrđena prva zaražena osoba koronavirusom

Autor: Dnevno

U Krapinsko-zagorskoj županiji danas je potvrđena prva zaražena osoba koronavirusom. Radi se o osobi koja se vratila iz Austrije, izvijestio je župan Željko Kolar.

„Struka je procjenjivala da će se to dogoditi preko vikenda, s obzirom da je bio ogroman pritisak na granični prijelaz Macelj, da se na stotine naših ljudi koje rade u inozemstvu vratilo natrag, no to se dogodilo danas ujutro“, rekao je Kolar.

Iz Opće bolnice Zabor su priopćili kako su u nedjelju zaprimili mlađeg muškarca koji se vratio sa sezonskog rada u Austriji. Odmah pri dolasku u Hrvatsku javio se liječnicima, testiran je jer je imao pozitivan pozitivan epidemiološki i klinički kriterij.

Nalaz je bio pozitivan i sad se nalazi u izolaciji. Dobrog je općeg stanja, ali i dalje ima temperaturu pa je zadržan u bolnici.

Tihomir Vančina, ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, rekao je da su do sad imali 21 pacijenta u izolaciji, od kojih su tri još uvijek u izolaciji.