U IŠČEKIVANJU NOVIH MJERA: Evo što je stožer već odlučio, a što im još uvijek zadaje glavobolju

Premijer Andrej Plenković najavio je predstavljanje novih epidemioloških mjera jer one trenutne službeno prestaju vrijediti 21. prosinca. No, kako epidemiološka situacija očito nije zadovoljavajuća, božićne blagdane provest ćemo u nekim drugačijim ili istim ograničenjima. U svakom slučaju, ostaje nam vidjeti što je to stožer pripremio. Nove mjere predstavit će se u petak, najavljuje premijer.

Nove mjere predstavit ćemo u petak, a idući tjedan i plan cijepljenja s jasnom dinamikom za 6 mjeseci. U borbi protiv #COVID19 moramo djelovati sveobuhvatno, gledajući svaki segment društva. Zato analiziramo na dnevnoj bazi i donosimo mjere koje su proporcionalne. pic.twitter.com/3dmtHk4LSv — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 16, 2020

Do službenog predstavljanja, stožer civilne zaštite ima još nešto više od 24 sata, a neke su stavke, kako doznaje Jutarnji list još uvijek upitne.

Ključni su, navode, razgovori o crkvenim slavljima te propusnicama. Kako javlja ovaj medij, dio Stožera zalaže se za propusnice jer smatraju da bi putovanje diljem zemlje moglo dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije. No, iako upozoravaju građane da se što manje okupljaju, stožer navodno nema namjeru dodatno ograničiti broj okupljenih u kućanstvima.

S druge strane, mogla bi na snazi ostati ograničenja okupljanja u crkvama, no kako slijedi veliki kršćanski blagdan, Katolička crkva traži da se crkve izuzmu iz kategorije okupljanja te da se stave u grupu u koju spadaju trgovine. Na taj način, broj okupljenih odredio bi se u odnosu na kvadraturu crkve.

U konačnici, stožer odlučuje i o organizaciji Snježne kraljice. Kako javlja Jutarnji, ova sljemenska utrka održat će se nešto drugačije nego dosadašnjih godina.

Tako je potvrđeno kako neće biti izvlačenja startnih brojeva na Trgu bana Josipa Jelačića, neće biti nikakvih okupljanja kako bi se vidjeli skijaši i skijašice, neće biti moguće uzimanje autograma i fotografiranje. Utrke također neće pratiti gledatelji, a sami natjecatelji bit će odvojeni u “balonima”, uz standarde epidemiološke mjere.

Podsjetimo, u posljednja 24 sata zabilježeno je 3327 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 22402. Među njima je 2907 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 294 pacijenta. Preminule su 92 osobe.