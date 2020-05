U Hrvatskoj zabilježeno 2.112 slučaja zaraze: Članovi stožera otkrili kako će izgledati naše ljetovanje

Trenutno je u Hrvatskoj zabilježeno 2.112 slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 83 osoba, a broj izliječenih iznosi 1.560, pokazuju podaci na službenoj stranici Koronavirus.hr.

Najviše slučaja Covida-19 zabilježeno je u Splitsko – dalmatinskoj županiji, odnosno njih 496, a umrlo je 32 osobe.

Splitsko-dalmatinsku slijedi Grad Zagreb sa 471 potvrđenim slučajem zaraze. Od komplikacija uzrokovanih koronavirusom, u Zagrebu umrle su 22 osobe.

Najmanje slučaja ima Požeško-slavonska županija. Potvrđena su samo tri slučaja zaraze koronavirusom.

Šefica Kriznog stožera Maja Grba Bujević jučer je, na redovnoj press konferenciji, izvijestila javnost kako je zabilježeno 11 novih slučaja zaraze.

Do sada je u Hrvatskoj testirano 39.979. Na bolničkom liječenju nalazi se 217 osoba, od toga je na respiratoru 14.

Capak: “Sigurno ćemo ići na more, komunalni redari paziti će da ne dolazi do fizičkog kontakta”

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostovao je u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” gdje je komentirao trenutnu situaciju s koronavirusom te kako se nosi sa njome.

“Ovo mi je najintenzivnije razdoblje u životu, ovo nije lako psihički izdržati, ali trudimo se, radimo i nemamo namjeru prestati dok ne riješimo situaciju do kraja”, navodi Capak te dodaje kako mu nedostaje malo mira. “Ovo sve skupa je dosta napeto. Kada dođem kući, čitam portale, pratim vijesti”, navodi.

Otkako je epidemiološki povoljna situacija, kaže Capak, pritisak je ogroman. Krenulo se s kritikama i svi bi sada htjeli da se odjednom pusti sve. “Nastojimo posložiti stvari po fazama. Ne smijemo sve sada pustiti i ne smijemo pustiti na način kako je bilo prije – jako je važno da se držimo osnovnih epidemioloških mjera”, kazao je.

Kaže da svi strepe od porasta broja novooboljeih, cijeli dan prate situaciju i razmjenjuju podatke. Upitan je kako se donose odluke o popuštanju mjera, budući da je koronavirus i dalje prisutan. Capak kaže da našu epidemiološku situaciju uspoređuju i rade modele i procjenjuju koliko bi moglo biti oboljelih.

Capak apelira na građane da budu odgovorni jer je virus još uvijek pristutan. “Karantena je dobra za zaustavljanje naglog i brzog širenja infekcije, ali nije održiva. Ljudi i društveni život ne mogu funkcionirati u karanteni”, kazao je.

Kaže i da ćemo sigurno ići na more, no pitanje je kako će turizam biti organiziran. “Bit će komunalni redari ili vlasnici plaža koji će brinuti o tome da ne dolazi do fizičkog kontakta na plažama, pojasnio je dodavši da će biti fizičke distance dok god je virus prisutan – neće više biti ručnik do ručnika”, rekao je.

“Popuštamo na svim stranama, ali ne možemo odjednom sve pustiti. Razgovara se o svemu”, dodaje, piše HRT.