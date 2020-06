U Hrvatskoj je 19 novooboljelih u posljednja 24 sata, ministar Vili Beroš stigao u Zadar

Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u posljednja 24 sata je 19, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2336, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

Jedna novooboljela osoba je iz Bjelovarsko-bilogorske županije, jedna iz Šibensko-kninske županije, jedna iz Dubrovačko-neretvanske županije, jedna iz Međimurske županije, jedna iz Koprivničko-križevačke županije, 9 novooboljelih osoba je iz Grada Zagreba, 3 novooboljele osobe su iz Osječko-baranjske županije, a 2 novooboljele osobe su iz Zadarske županije.

Do sada je testirano 72746 osoba, od toga 268 u posljednja 24 sata. Na bolničkom liječenju je 9 osoba. Na respiratoru nema (0) pacijenata. Ukupan broj ozdravljenih je 2142.

Od toga ih je 834 otpušteno iz bolnice, a kod kuće je ozdravilo 1314 osoba. Ukupan broj preminulih je 107.

Zaraženi tenisači u Zadru

Podsjećamo, uz bugarskoga tenisača Grigora Dimitrova, pozitivni na test na koronavirus su i naš tenisač Borna Ćorić te treneri Novaka Đokovića i Grigora Dimitrova, rečeno je u ponedjeljak na izvanrednoj konferenciji za novinare Stožera Civilne zaštite Zadarske županije.

Jutros je testirano još 13 osoba te se čekaju njihovi rezultati, a za 50 osoba određene su mjere samoizolacije. U samoizolaciji su zbog bliskog kontakta s oboljelim tenisačima i zadarski župan Božidar Longin te gradonačelnik Zadra Branko Dukić, rekao je epidemiolog Alan Medić.

Oboljeli su u dobrom stanju, a na novinarski upit zašto tenisači po dolasku u Zadar nisu testirani, Medić je odgovorio kako je u trenutku kad je bio organiziran turnir epidemiološka situacija bila dobra.

“Oni su došli tu iz poslovnih razloga, mi nismo mogli sve testirati. Ništa nije išlo protiv pravila struke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Nacionalni stožer donijeli su preporuke, no hoće li ih se svi pridržavati, to je druga stvar. Tamo je bilo dezinfekcijskih sredstava, no jeste li ih vi nanijeli i odlučili se slikati s tenisačem, to je vaša osobna odluka”, kazao je.

Medić je naglasio da su sinoćnja testiranja odrađena na privatan zahtjev sportaša te su ih sami platili. Osobe koje su bile u bliskom kontaktu s tenisačima, bilo da se radi o rukovanju ili razgovoru duljem od 15 minuta pri razmaku manjem od metar i pol, upućene su u samoizolaciju.

Ljudi koji su bili na terenima, tribinama, na distanci, koji su prolazili pored njih ne trebaju u samoizolaciju i ne trebaju brinuti za zdravlje, poručio je Medić.

Samoizolacija važnija od testiranja

Istaknuo je i kako je djeci koja su boravila na terenima ŠC Višnjik preporučeno da ne idu u školu, a ako roditelji nisu sigurni neka nazovu epidemiologe.

“Ako netko ima simptome, sigurno će biti testiran, a ostali idu u samoizolaciju koja je važnija od samog testiranja jer nalaz može biti lažno negativan samo dan nakon kontakta”, napomenuo je.

U Zadru je osposobljena karantena za dvojicu stranih državljana. Dosad su testirane 22 osobe, a do kraja dana testirat će se ih još desetak.

Ćorić se vraća u Zagreb osobnim automobilom, a hotel u kojemu su bila dvojica stranih državljana pripremljen je na ovakvu situaciju. Osigurat ćemo brzu dijagnostiku u turističkim ambulantama, kaže Medić.

U zadarskoj Općoj bolnici od danas su zabranjene posjete, kao i svim domovima za starije osobe na zadarskom području.

Očekivali smo ovakvo što, mi smo turistička zemlja, moramo biti spremni da ćemo imati povremene infekcije. Na nama je da što prije uhvatimo izvor zaraze i kontakte i nastavimo dalje normalno živjeti. Najvažnija je socijalna distanca od jednog i pol metra i bez rukovanja. Trebamo opet malo dići granice i paziti jedni na druge kao u prvoj fazi epidemije, ustvrdio je.