U Đakovu zaraženo 10 časnih sestara, zatvoren i dječji vrtić kojeg vode! ‘Imale smo neke susrete…’

U Đakovu je koronavirusom zaraženo deset časnih sestara. Virus se pojavio u samostanu Milosrdnih sestara svetog Križa. Zatvoren je i vrtić kojeg časne vode.

‘Da, istina je, u nedjelju poslijepodne tri sestre dobile su temperaturu, javili smo se odmah našoj doktorici koja je izvijestila epidemiologa, jučer smo išle na testiranje i od 12 sestara nas je 10 pozitivnih’, izjavila je za Radio Đakovo provincijalna poglavarica sestra Valerija Široki.

Iz preventivnih razloga zatvoren je od jutros i Dječji vrtić Sunčev sjaj Nazaret.

‘Da, svakako, to nam je bilo odmah prvo, također će biti zatvoren i Centar Amadea da drugi ne budu izloženi jer ni same ne znamo na koji je način došlo do kontakta sa Covidom 19, ali, evo, imali smo možda neke susrete u kojim je iz nekih razloga očito došlo do zaraze. Sestre su bile svjesne i od prvih dana bile smo jako u tim mjerama, baš da se pridržavamo sve i sada končano smo mislile bit će sve u redu i krenut ćemo u ljeto, međutim, ipak nije tako. Sestre su na oprezu, više su predane molitvi, i od danas je samoizolacija za svaku sestru, nemamo više ništa apsolutno zajednički, prekidamo sve naše zajedničke točke. Jednostavno moramo biti oprezni dok ne vidimo daljnja postupanja što se tiče testiranja samostana’, pojasnila je provincijalna poglavarica sestra Valerija Široki.

Zatvorena je i samostanska crkva u kojoj se mise ni ranije nisu održavale zbog Covida 19, dodaje sestra Valerija.

‘Mise za vjernike nismo imali ni ranije, naša je samostanska crkva bila zatvorena što se tiče misa. Imali smo na otvorenom misu, jednu smo imali misu zadušnicu kad smo prošli tjedan prvi put otvorili samostansku crkvu, a proslava doživotnih zavjeta je bio drugi trenutak kada je bila otvorena crkva, ali samo za sestre i za uzvanike tako da je bio mali broj, ali, evo, dovoljno da ne znamo odakle i kako, ali smo zaražene’, kaže provincijalna poglavarica Milosrdnih sestara svetog Križa u čijem samostanu u Đakovu se nalazi oko 180 sestara.

U Istarskoj županiji potvrđene tri osobe pozitivne na koronavirus, a riječ je o uvezenim slučajevima, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite.

U Zadru 81 osoba u samoizolaciji

Negativnima na covid-19 pokazala su se sva 82 testirana uzorka u ponedjeljak navečer nakon pojave zaraze koronavirusom na zadarskom teniskom turniru Adria Tour, a pozitivno je samo 5-godišnje dijete koje je zarazio član obitelji koji je bio na turniru.

Stožer civilne zaštite Zadarske županije potvrdio je u utorak ujutro kako su tijekom jučerašnjeg dana ukupno su testirana 82 uzorka, od kojih je jedan pozitivan, a riječ je o petogodišnjem djetetu koje nema simptome i u samoizolaciji je s roditeljima.

Prema neslužbenim informacijama, dijete nije bilo na turniru, nego se zarazilo na obiteljskom druženju, a s tenisačima se navodno družio jedan od članova njegove obitelji.

U samoizolaciji 81 osoba, s turnira ukupno četiri zaražene osobe

Ukupno je u samoizolaciji 81 osoba, a uključujući slučaj spomenutog djeteta, broj zaraženih u Zadru nakon teniskog turnira popeo se na četiri

Novo žarište zaraze koronavirusom u Zadru krenulo je nakon otkrića da je bugarski tenisač Grigor Dimitrov zaražen koronavirusom.

Uz Dimitrova, koji se testirao u Monacu, pozitivnima na koronavirus pokazali su se i hrvatski tenisač Borna Ćorić te treneri srbijanskog tenisača Novaka Đokovića i Grigora Dimitrova.