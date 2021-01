Tvornica u kojoj se proizvode i skladište doze AstraZeneca cjepiva evakuirana zbog sumnjivog paketa

Nisu dobili dojavu o ozlijeđenima, a kako piše BBC, ekipa pirotehničara je na mjestu događaja. U službenoj izjavi Wockhardt UK potvrđuju da su jutros primili sumnjivi paket te da su sve relevantne službe smjesta obaviještene i poslane na teren.

“Sigurnost naših zaposlenika i poslovni kontinuitet ostaju naš prioritet”, poručili su. Tvornica Wrexham ima kapacitet za proizvodnju oko 300 milijuna doza cjepiva godišnje.

Road closed off and factory sealed off. pic.twitter.com/3hSnnUgS0s

— ian hunter (@ian_hunter9) January 27, 2021