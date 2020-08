Trut o rastu broja zaraženih u Hrvatskoj: ‘Omjeri bi bili drukčiji kada bi se uračunali i turisti’

Autor: Dnevno

Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut rekao je za Dnevnik N1 da se u ponedjeljak radna skupina zadužena za obrazovanje sastaje s ministrom radovanom Fuchsom i županijskim stožerima kako bi se predstavile mjere za početak školske godine. Smatra da je situacija pod kontrolom i da će ubrzo broj zaraženih početi padati.

Trenutno je u Hrvatskoj najveći pritisak na testiranja. Brojni turisti i hrvatski državljani koji rade u inozemstvu pohrlili su platiti test na koronavirus zbog čega je došlo do kašnjenja s rezultatima.

“Zdravstveni sustav se organizira da bi to bilo bolje i kvalitetnije. No to je sad veliki pritisak, turista i naših građana, i to će kroz određeno vrijeme i stati. Građani će se vratiti u države u kojima rade i kroz nekoliko dana to će se promijeniti”, komentirao je Damir Trut gužve na pojedinim testiranjima.

Istaknuo je da se u Hrvatskoj dnevno može provesti od pet do deset tisuća testiranja, a provodi se oko dvije i pol. Objašnjava da je to zato što su hrvatski epidemiolozi donijeli model prema kojem se testira na osnovu indikacija (simptoma, kontakta…). Ne testira se široka masa ljudi jer epidemiolozi smatraju da za to nema potrebe, a da su u pravu, Trut navodi činjenicu da je situacija pod kontrolom. Smatra da je situacija dobra neovisno o tome što se znanstvenici često ne slažu u mišljenjima:

“Jedan znanstvenik govori jedno, drugi drugo, istina je negdje u sredini. Naši epidemiolozi analiziraju stanje, predlažu mjere i vode aktivnosti najbolje kako mogu. U Hrvatskoj kontroliramo situaciju, imamo dobar balans između otvaranja života i epidemije. Do lipnja nismo imali zaraženih, to nam je otvorilo prostor za turizam. Došao je velik broj gostiju, čak petina stanovništva koju nitko ne računa. Da se ti turisti uračunaju, omjeri bi bili drugačiji.”

Ističe da je i njih iznenadio velik broj gostiju, ali to smatra i najboljim pokazateljem i kritikom koju su mogli dobiti. Komentirajući početak školske godine Trut je rekao da će se sutra na sastanku načelnika županijskih stožera s Nacionalnim stožerom i ministrom obrazovanja radovanom Fuchsom iznijeti konkretni prijedlozi:

“Radna skupina za školstvo sutra ima sastanka s načelnicima stožera županijske razine na kojem će biti ministar Fuchs i predstaviti mjere i aktivnosti koje su pripremili. Mi ćemo procijeniti treba li na nešto utjecati da budemo potpuno spremni za početak školske godine. Ovu situaciju mijenjamo, što se tiče broja zaraženih. Situacije kao u proljeće vjerojatno se neće primjenjivati nego ćemo ići na sadašnji model – primjenom mjera na žarišta ako se pojave. Tako ćemo držati pod kontrolom moguću zarazu.”