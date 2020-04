Trump otkazao pressice: ‘Patetični mediji postavljaju neprijateljska pitanja i odbijaju točno izvještavati’

Prema službenim podacima do subote je u svijetu zabilježeno skoro 2,9 milijuna ljudi zaraženih korona virusom, a umrlo je više od 200 tisuća ljudi.

Najviše zaraženih je u SAD-u, čak 945 tisuća ljudi

Britanski premijer Boris Johnson vraća se u ponedjeljak na posao nakon što je prebolio koronavirus, potvrdio je glasnogovornica Downing Streeta. Johnson se oporavlja od koronavirusa u svojoj rezidenciji izvan Londona, a proveo je tri noći na intenzivnoj njegi početkom ovog mjeseca. U njegovu odsustvu na mjestu premijera mijenjao ga ministar vanjskih poslova Dominic Raab,

U protekla 24 sata u Sjedinjenim Državama je od koronavirusa umrlo 2.494 osobe, pa broj preminulih ponovno raste, podaci su Sveučilišta John Hopkins. U petak je zabiježeno 1258 smrtna slučaja, što je bio najniži broj u gotovo tri tjedna. SAD su država s najvišim brojem smrti od koronavirusa s ukupno 53.511 smrtnih slučajeva i 936.293 potvrđenih infekcija od početka bolesti, prema podacima Sveučilišta sa sjedištem u Baltimoreu.

Američki predsjednik Donald Trump po prvi puta nakon mjesec dana nije održao konferenciju za tisak u Bijeloj kući.

“Koja je svrha organizirati konferencije za tisak Bijele kuće kada patetični mediji postavljaju samo neprijateljska pitanja i odbijaju točno izvještavati o istinitosti činjenica”, napisao je Trump na svom twitter-profilu.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020