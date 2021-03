’TO BI BILA ŠTETA’: Stručnjak tvrdi kako je moguće da smo u trećem valu epidemije, ’Vrhunac bi mogao biti u travnju’

Autor: M.V.

S obzirom na porast broja novozaraženih i hospitaliziranih moguće je da smo na početku trećeg vala epidemije, smatra prof. dr. sc. Bojan Polić sa Zavoda za histologiju i embriologiju.

Gostujući u Dnevniku Nove TV rekao je kako ovakvim brojkama doprinosi pojava novih sojeva virusa, opuštanje ljudi i nepridržavanje mjera. U svim tim uvjetima osjetljivost populacije na virus iznosi između 75 i 80 posto, zaključuje.

Po njegovu mišljenju, ako se treći val i dogodi, svoj vrhunac mogao bi doseći u travnju, a to bi, kako on tvrdi, bilo šteta, posebice na turističku sezonu jer bi za smirivanje istoga bilo potrebno i do dva mjeseca.

Zabrinjavajući faktori su, tvrdi, i pojava novih sojeva virusa, ali i obustavljanje cijepljenja AstraZenecom te odbijanje građana da isto prime.

“Dinamika cijepljenja je usporena i zbog svih problema s nabavkom cjepiva. To je zapravo jedan od najvažnijih razloga zašto smo pred valom epidemije. Drugo je i ta nesretna situacija s AstraZenecom koja još nije posve jasna”, govori pa podsjeća kako EMA radi na analizi cjepiva te da će izaći s rezultatima.