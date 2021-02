TAMO NEMA ‘DA SE NE BACI’: Oni su se cijepili preko reda i nakon toga ‘izletjeli’ s funkcija! U Hrvatskoj, zasad, taj film nećemo gledati

Autor: Mia Peretić

Mediji su danas prenijeli vijest da je peruanska ministrica vanjskih poslova u nedjelju podnijela ostavku zbog otkrića da su vladini dužnosnici cijepljeni ranije nego šira javnost.

Elizabeth Astete putem Twittera je u nedjelju objavila da je njezinu ostavku prihvatio predsjednik Francisco Sagasti, a u izjavi je navela da je cijepljena 22. siječnja, rekavši kako je to “ozbiljna pogreška”.

Javnost je negodovala zbog toga što za njih cjepiva nema, datum početka cijepljenja još se ne nazire, a nakon burne reakcije barem su dva vladina dužnosnika dala ostavku.

Predsjednik Sagasti je za američki televizijski kanal rekao da je “ogorčen i bijesan” zbog tog događaja. Odlazak Astete drugi je nakon ostavke ministrice zdravstva Pilar Mazzetti koja je odstupila nakon što su mediji objavili da je bivši predsjednik Martin Vizcarra primio cjepivo protiv koronavirusa u listopadu. 57-godišnji Vizcarra cijepljen je samo nekoliko tjedana prije no što je opozvan i uklonjen s dužnosti zbog optužbe da je “moralno nepodoban”.

Španjolski general otišao zbog optužbi da se cijepio prije prioritetnih skupina









Još jedan slučaj političke odgovornosti dolazi iz Španjolske u kojoj je prije nekoliko tjedana španjolski general Miguel Angel Villarroya, zapovjednik glavnog stožera, dao ostavku zbog optužbi da je primio cjepivo prije prioritetnih skupina. Mediji su prvo otkrili da je nekoliko više rangiranih vojnih dužnosnika primilo prvu dozu cjepiva te da je među njima i Villarroya. Ministrica obrane od njega je tražila objašnjenje, a nakon što ga je dobila, priopćili su da je “Villarroya postupio onako kako je mislio da je ispravno”, no da je to “nanijelo štetu javnoj percepciji oružanih snaga”.

Šef Crvenog križa u Njemačkoj primio cjepivo, a nije radio na terenu. Dobio je otkaz

U Njemačkoj su također muku mučili s osobama koje su se cijepile iako nije bilo predviđeno po planu o imunizaciji rizičnih skupina, a bilo je tu lokalnih političara, policajaca, vatrogasaca i tome slično. Zasad je posljedice osjetio samo 63- godišnji Harald Krüger, šef Crvenog križa u Hamburgu-Harburgu. On, kao i ostali zaposleni koji nisu radili na terenu, primili su cjepivo, pa je kao odgovorna osoba, dobio otkaz.









Američka savezna država New York je još krajem prošle godine uvela drakonske kazne za medicinske radnike koji posegnu za takvim zloupotrebama. Još krajem prosinca prošle godine, guverner Andrew Cuomo je uveo novčane kazne do milijun dolara i oduzimanje licenci zdravstvenim djelatnicima koji nekoga budu cijepili preko reda. To se odnosi na liječnike, medicinske sestre i braću, ljekarnike te sve druge medicinske profesionalce. Slične mjere donijele su Florida i Kalifornija.

U Hrvatskoj cijepljenje prije reda pod parolom ‘da se ne baci’

Fenomen ‘prijevremenih cijepljenika’ globalan je baš kao i pandemija pod kojom svi trpe manje ili više slične sudbine. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, većina svijeta živi pod nekim oblikom restrikcija, bile one blaže ili strože, a proces cijepljenja gotovo nigdje ne protječe željenom brzinom. I dok je za stanovnike većine zemalja svakodnevica pod maskama, distancom i mjerama vrlo slična, čini se da se odgovori na dvojbeno postupanje u slučaju cijepljenja razlikuju. U Hrvatskoj, kako izgleda, još uvijek nema adekvatnog odgovora kako se nositi sa slučajevima cijepljenih preko reda.

Prvo je otkriven slučaj rektora Borasa koji je, kako izgleda, slučajno naišao na višak doza

Prvo je pažnju javnosti zaokupio slučaj rektora zagrebačkog Sveučilišta Damira Borasa, za kojeg se otkrilo da se još 9. veljače cijepio sa suprugom, iako je koronu prebolio. U KBC-u Zagreb, gdje je došao na stomatološke konzultacije je, kako ispada, gotovo slučajno zatekao višak doza od ranijih cijepljenja. Boras se tako cijepio pod sada već poznatom parolom ‘da se na baci’.

Drugi eksponirani slučaj bio je onaj šega HGK Luke Burilovića kojeg su novinari pitali kako je moguće da je primio cjepivo, a mlađi je od 65 godina i ne spada u najugroženije skupine. Burilović je odgovorio da je on hrvatski ratni vojni invalid zbog teškog oboljenja pluća.

U javnosti je posebno odjeknula prepirka između ravnateljice Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemke Markotić i novinara na pressici Nacionalnog stožera civilne zaštite u petak. Tada su je pitali je li točno da je cijepila svoju majku kod sebe u klinici, na što je odgovorila potvrdno, a kada je novinare zanimalo po kojem je prioritetu cijepljenja njezina majka, Markotić je rekla kako joj je pun mobitel poruka medijskih djelatnika koji žicaju usluge te da je u tom trenutku među novinarima sjedio netko tko je također cijepljen preko reda. Markotić je tu informaciju u ponedjeljak 15. veljače na konferenciji za medije ipak demantirala, rekavši da se nije dobro izrazila, te da se radi o novinaru koji se okolo hvalio da je cijepljen preko reda.









U ponedjeljak je izašla i informacija da je cijepljen i bivši ministar financija Slavko Linić, što je priznao i Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda Andrija Štampar, koji je rekao da to nije ‘big deal’ s obzirom da se radi o osobi starije dobi s kroničnim bolestima.

Podsjetimo, cijepljenje protiv koronavirusa u Hrvatskoj je počelo 27. prosinca prošle godine kada se prvih, nešto više od 9 tisuća doza, utrošilo na cijepljenje zdravstvenih djelatnika i korisnika domova za starije. Planom je predviđeno da se tako i nastavi.

Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo danas je pojasnio da se plan cijepljena provodi u opisanim fazama, no s obzirom na nedavne slučajeve cijepljenih preko reda, odlučio je malo pojasniti plan cijepljenja po skupinama.

“Vidio sam da se često prikazuje tablica gdje su po točkama navedeni oni koji se cijepe u fazama, ona se pogrešno tumači. Rang lista prioriteta su ljudi s povećanim rizikom od komplikacija, a ne strogo točke u tablici. Liječnici moraju reći koja kategorija ima prioritet, tablice se ne treba slijepo držati. Čuo sam izjave kolega iz KOHOM-a, valjda uplašenih, da im nije dovoljno precizan taj plan…”, rekao je Kaić.

Vlada je u slučaju Markotić stala iza jedne od istaknutijih članica Stožera, a pojedini ministri istupili izravnije tek po pitanju rektora Borasa, no ne toliko zbog cijepljenja koliko zbog nagomilanih afera na Sveučilištu. Zasad niti jedan dužnosnik nije napustio svoju poziciju zbog moralnih ili drugih razloga.