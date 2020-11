SVE O CJEPIVIMA PROTIV COVIDA-19: Utječe li brzina izrade na kvalitetu, nuspojave…

Na hrvatsko bi tržište trebala doći nekoliko cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2 – Oxfordsko, Pfizer i Moderna, Johnson &Johnson te ono AstraZenece.

Sve njih, ali i moguće nuspojave prokomentirale su u Dnevniku Nove TV, dvije stručnjakinje, prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov s Instituta Ruđer Bošković i dr. Goranka Petrović, epidemiologinja s Odjela za respiratorne bolesti Zavoda za javno zdravstvo.

Prilikom gostovanja, Petrović otkriva kako bi prva mogla biti odobrena cjepiva Pfizera i Moderne, a prve doze shodno tome mogle bi doći već krajem prosinca, a ako ne tada, onda svakako kroz prvo tromjesečje iduće godine.

“Pfizer i Moderna su objavili rezultate svoje treće faze kliničkih pokusa i da je učinkovitost 95 posto. Nedavno je AstraZeneca objavila prosječnu učinkovitost koju su dobili u kliničkom pokusu koja je 70 posto. No, treba reći da su oni greškom malo to čudno komunicirali. U jednoj skupini pacijenata su dali prvo pola doze, a onda cijelu dozu i u toj skupini pacijenata je učinkovitost bila 90 posto”, tvrdi pa dodaje: “Treba naglasiti da mi sada znamo kako imamo najmanje tri cjepiva koja su zadovoljavajuće učinkovitosti da mogu kontrolirati pandemiju. Osim toga, to ne znači da će ta cjepiva, kad dođu na tržište, imati jednaku učinkovitost, ona može biti veća ili manja, ali će još uvijek biti iznad 50 posto”,

AstraZenecinog cjepiva smo smo najviše naručili, više od 2 milijuna doza. No, najbitnije je, ističu stručnjakinje što više kompanija istodobno proizvodi cjepiva.

“Sva tri cjepiva su u igri, činjenica je da ćemo naručene količine cjepiva dobivati u doziranim količinama, s obzirom na princip proporcionalnosti tako da će biti potrebe za primjenu sva ta tri cjepiva jer sva tri pokazuju prilično visoku djelotvornost”, govori Petrović.

Kako cjepivo djeluje?

“Oni su zaključili iz podataka koje su dobili na temelju istraživanja iz pacijenata da je protein S kandidat za izradu cjepiva. Onda su sintetizirali jednu molekulu koja se zove messenger RNA koja sadrži informaciju kako će se napraviti taj protein u stanici. To su zamotali u male lipidne čestice, cijepili su pacijente u mišić. Sada se cjepivo inokulira u mišić, lipidne čestice nose tu RNA do stanica, u stanici se proizvodi protein, a on se pojavljuje na površini stanica”, objašnjava Ambriović Ristov.

“Nakon toga stanice imunosnog sustava prepoznaju protein, dijele se i stvaraju imunitet koji će se upotrijebiti kad jednom organizam bude inficiran pravim virusom”, dodaje.

Veliki problem kod novog cjepiva, bar što se tiče građana, nepoznate su nuspojave, ali i novost cjepiva.

“Nema razloga da budemo zabrinuti zbog brzine. Na sličnim cjepivima radi se desetke godina. Svijet je prepoznao ovu pandemiju kao ugrozu i vrlo brzo su se našla financijska sredstva i počelo se raditi na cjepivima”, tvrdi Ambriović Ristov.

“Ovaj tip cjepiva, takozvana vektorska cjepiva, moguće je vrlo brzo prilagoditi bilo kakvom mutiranom virusu. Cjepiva se doslovce u par tjedana mogu prilagoditi virusu”, pojašnjava.

Cjepivo je u društvu sada već percipirano kao alat za povratak u normalan život, no to bi moglo biti moguće tek kada se procijepi od 60 do 70 posto ljudi.

“To je samo procjena, iako mi za pravo ne znamo koji je to stvarni broj. Ovaj virus ima vrlo specifičan način širenja, kod planiranja strategije cijepljenja treba imati na umu da se on širi u vidu nekakvih žarišta, imamo događaje superširenja. Moramo imati kod cijepljenja prioritetne skupine i njih prvo cijepiti”, tvrdi Petrović.

Stručnjakinje ističu i kako od cjepiva nema opasnosti za alergične na penicilin, a cijepiti bi se trebali i oni koji su preboljeli koronu.

“Za sada vidimo da je djelotvornost prilično zadovoljavajuća, kad se krene s primjenom cjepiva na velikom broju stanovnika, moći ćemo procijeniti koliko taj imunitet traje i postoji li potreba za docjepljivanjem te hoće li se ići na sezonsko cijepljenje, kako je to slučaj s gripom”, dodaje Petrović.

Nadalje, upozoravaju i na prekomjernu upotrebu antibiotika.

“Na ovu praksu su počeli upozoravati vodeći stručnjaci – da se prekomjerno propisuju antibiotici, a to može imati vrlo opasnu posljedicu, porast antimikrobiorezistencije pa kad nam antibiotik bude zaista potreban, više nećemo moći ga koristiti jer se stvorila otpornost na antibiotik”, objasnila je Petrović.

Veliki dio svijeta ističe kako su mladi ti koji šire virus, no škole su i dalje otvorene. Ambriović Ristović ističe kako bi najbolje bilo da se prebace na online nastavu.

“Ne možemo ih poslati u samoizolaciju. Bitno je i to da postoje superširitelji, dakle relativno jako mali broj ljudi je odgovoran za infekciju velikog broja ljudi oko njih pa i to treba uzeti u obzir”, zaključila je.