SUSJEDI POPUŠTAJU SA STROGIM MJERAMA: Evo što bi se prvo trebalo ponovo otvoriti

Autor: Hina/Andrej Jelušić

Među prvim aktivnostima koje bi slovenska vlada mogla dopustiti nakon što broj zaraza koronavirusom padne na manje od tisuću bit će vraćanje učenika osnovnih škola u razrede, a možda i skijanje.

Vodeći skijaški centri navode da su u velikim problemima s likvidnošću te traže da se pokrenu skijaške gondole i žičare, budući da su zbog Covida-19 izgubili završni dio prošle sezone, a financijski neće izdržati ako se to nastavi do kraja ove, a možda i do početka iduće godine.

“Zima je pred vratima i činimo sve da je izvedemo normalno”, kazao je za medije Blaž Veber, direktor Turističke zajednice u Kranjskoj Gori, koja je do sada u vrhu sezone uvijek znala ugostiti dosta skijaša iz Hrvatske.

“Za sada nam preostaje samo nada da će se ukinuti mjera zatvaranja u općine, jer od toga ovisi uspjeh zimske sezone čija je špica za nas od 20. prosinca do 10. siječnja”, kazao je, dodavši kako je vjerovao da će se situacija smiriti, a vlada odrediti epidemiološke uvjete za sezonu, ali da je nade sve manje.

“Trenutna situacija je loša i moglo bi završiti katastrofalno za zimsku sezonu”, kazao je Veber.

Da bi stanje s djelovanjem žičara i skijaških centara trebalo što prije razjasniti kaže i Janez Janša, imenjak i prezimenjak slovenskog premijera i direktor Rekreacijsko-turističkog centra Krvavec, kamo Ljubljančani ne bi mogli na skijanje ako vlada ne ukine zabranu prelaženja općinskih granica.

“Svaki euro koji se investira u infrastrukturu na skijalištima vrati se državi sedmerostruko”, kazao je Janša, prenosi poslovni list “Finance”.

“Mi imamo samo jedan scenarij da preživimo, a to je da radimo. Za razliku od prerađivačke industrije, našu djelatnost ne možemo preseliti u inozemstvo gdje su povoljniji uvjeti”, ističe.

On je pozvao vladu da odredi epidemiološki okvir što prije. “Mi smo naš prijedlog poslali u Institut za javno zdravlje i naveli da smatramo kako su skijaši dovoljno zaštićeni od virusa već zato jer koriste kacigu, naočale i rukavice”, uvjeren je direktor RKC-a Krvavec.

Kako u ponedjeljak navode vodeći slovenski mediji, vladi je predloženo da se besplatni turistički bonovi, koje je odobrila u prvom valu epidemije kako bi u neočekivanoj krizi spasila turistički sektor stimuliranjem noćenja u slovenskim hotelima i kampovima, mogu koristiti i na skijalištima kad se ona otvore.

To tim prije što će, zbog restrikcija i sadašnjeg režima na granici, moći manje računati na eventualni dolazak stranih skijaša, a Slovenci neće kao ranijih godina masovnije odlaziti na skijališta u druge zemlje, poput Austrije, Italije i Francuske. Na tu inicijativu za sada iz vlade premijera Janeza Janše još ne odgovaraju izravno.

Državni tajnik u ministarstvu gospodarstva Simon Zajc izjavio je u ponedjeljak da vlada u pogledu pomoći gospodarstvu ne pravi razlike među gospodarskim djelatnostima, pa i skijališta mogu kandidirati za državne subvencije za pomoć u vrijeme koronakrize, prema kriteriju koliko im je pao promet u odnosu na prijašnju godinu.

Prema njegovim riječima, vlada nije epidemiološkim mjerama “zatvorila” skijanje kao sportsku djelatnost i rekreaciju, ali je problem za općine koje imaju skijaške centre da je u drugom epidemijskom valu zabranjeno napuštanje matičnih općina, osim zbog posla i drugih izuzetnih situacija.

Upitan o mogućem otvaranju skijaške sezone glasnogovornik vlade za Covid-19 Jelko Kacin kazao je u ponedjeljak da “na to nema odgovora” za sada, ali da će vlada krajem tjedna raspravljati o produženju mjera, ali i mogućem ublažavanju nekih za koje bi ocijenila da nisu potrebne, sugerirajući moguće ponovno “otvaranje” općinskih granica.

Šef odjela intenzivne terapije na Infekcijskoj klinici ljubljanskog UKC-a Matjaž Jereb izjavio je u ponedjeljak da je osobno za strogo poštivanje mjera i protiv šireg” otvaranja dok se situacija promijeni. On ističe da su zdravstveni djelatnici na kraju snaga i pri kraju s kapacitetima smještaja covid bolesnika te da se očekuje da će pritisak bolesnika na zdravstveni sustav još neko vrijeme rasti.

Prema službenim podacima vlade u Sloveniji je sa 1880 testova potvrđeno 425 zaraza koronavirusom, a umro je još 51 oboljeli, što ne ukazuje na brzo smirivanje epidemijskog vala.