’STRUČNJAK I EPIDEMIOLOG DUŽAN JE IZNIJETI MIŠLJENJE’ Capak posavjetovao Fuchsa i otkrio kako rade na organizaciji škole

Autor: Dnevno/M.V.

U intervjuu za Večernji list, ravnatelj HZJZ-a i član Stožera civilne zaštite, Krunoslav Capak osvrnuo se na veliki porast oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i objasnio kako se tu još uvijek radi o posljedicama svadbe u Hrvacama.

“Nedavno smo imali i problema zbog obilježavanja karmina u Imotskom. Trenutno su nam te dvije vrste okupljanja najveći problem”, dodaje.

Istaknuo je i kako je i sam instalirao aplikaciju “Stop COVID-19”, a na pitanje obavještava li ga aplikacija na opasnosti kada je među političarima, tvrdi da nije bio među tom skupinom ljudi.

Osvrnuo se i na neke odluke stožera koje je javnost propitivala, no najvažnije od svega, tvrdi, tu je dobro istaknuti da je on stručnjak, liječnik i epidemiolog i kada ga netko zatraži mišljenje dužan mu ga je izdati.

Svoje je mišljenje iznio i ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu s kojim je razgovarao o povratku djece u škole.

“Baš danas sam održao sastanak s ministrom Radovanom Fuchsom. Dogovoreno je da će on osnovati jedno savjetodavno tijelo u koje će biti uključeni epidemiolozi. To će nam olakšati stvari ako situacija kojim možda negdje eskalira i dogodi se da mnoštvo učenika mora otići u izolaciju i samim time ne može pratiti nastavu. Uglavnom, daleko smo još od donošenja konkretnih mjera, ali radimo na njima. Moje je mišljenje da djeca trebaju ići u školu jer je to dobro za njihov psihofizički razvoj, a obrazovanje je temelj društva. Napravit ćemo sve da djeca budu sigurna”, rekao je ravnatelj.

Na pitanje o obvezi prolaska odluka stožer kroz Sabor, ističe, sve bi trajalo duže.

“Mislim da bi to uvelike usporilo procedure donošenja ključnih i važnih odluka”, smatra.