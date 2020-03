STRUČNJACI POBIJAJU MITOVE: Provjerite postaje li koronavirus još smrtonosniji?

Autor: Dnevno

U ovo vrijeme izvanrednog stanja, kad većinu vremena provodimo unutar svoja četiri zida i na društvenim mrežama, veća je šansa da naiđemo na informacije za koje mislimo da su činjenice, a ustvari se radi o lažnim vijestima.

Ovo su samo neki od trenutno najrasprostranjenijih mitova i objašnjenja zašto mogu biti opasni, donosi Jutarnji.hr.

Tvrdnja: “Ne trebam nositi zaštitnu masku, ona me neće zaštititi”

Istina: Istina je da se virus može prenijeti i kroz oči pa u tom slučaju maske nisu u potpunosti učinkovite. No, one su učinkovite u hvatanju kapljica, što je glavni način prenošenja koronavirusa. To znači da, ako ste u bliskom kontaktu s nekim zaraženim, nošenjem maske možete smanjiti mogućnost prenošenja bolesti. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporučuje nošenje zaštitnih maski pacijentima s potvrđenom bolesti Covid-19 te se one smatraju ključnom zaštitom za zdravstvene radnike i članove obitelji koji skrbe o nekom bolesnom. Stoga, ako ste zdravi i trebate otići do trgovine ili prošetati psa, nošenje maske nije vam prijeko potrebno. Radije ih nemojte gomilati i ostavite ih dostupnima onima kojima su potrebne.

Tvrdnja: “Ugrožene su samo starije osobe. Ja sam mlad/mlada pa se ne trebam brinuti”

Istina: Većina osoba koje nisu starije i nemaju pogoršano zdravstveno stanje, neće od koronavirusa razviti teže oboljenje. No, to ne znači da nećete oboljeti ako ste mlađi od 50 godina. CDC je objavio podatak da su u SAD-u 38 posto svih hospitaliziranih zbog bolesti Covid-19 mlađi od 55 godina. To znači da i kod mladih osoba postoje veliki izgledi za razvoj ozbiljnih respiratornih problema.

Tvrdnja: “Koronavirus je samo malo jača gripa”

Istina: Mnogi koji se zaraze koronavirusom neće osjetiti ništa gore simptome od simptoma gripe. No, to ne znači da je ovaj virus jednak gripi. Doktor Bruce Aylward iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) dva je tjedna sa svojim timom proučavao širenje virusa u Kini i došli su do zaključka kako bi Covid-19 mogao biti 10 puta smrtonosniji od sezonske gripe. Tvrdi kako je trenutna stopa smrtnosti od koronavirusa od 1 do 2 posto. Usporedbe radi, stopa smrtnosti sezonske gripe je 0,1 posto, a španjolske gripe iz 1918. godine oko 2,5 posto.

Tvrdnja: “Ako piješ vodu svakih 15 minuta, bit ćeš OK.”

Istina: Mit glasi: “Treba biti vodu svakih 15 minuta jer će se tako virus isprati iz grla i doći u želudac gdje će ga kiselina uništiti”. Doktor Robert Legare Atmar, specijalist za zarazne bolesti na Medicinskom fakultetu Baylor je za CNN objasnio zašto ova tvrdnja ne drži vodu. “Nema dokaza da za ovaj, pa ni za ijedan drugi respiratorni virus, ova metoda djeluje. Čak i ako bi se pokazala točnom, što nije, ljudi i dalje dišu kroz nos, a ne samo kroz usta. Pijenjem vode bi se samo zaštitila usta od virusa, a ne i nos”.

Tvrdnja: “Treba piti što više vrućih napitaka, oni će ubiti virus.”

Istina: Slično kao i kod prethodne tvrdnje, mit glasi kako treba piti što više vrućih napitaka, poput čajeva ili vruće vode, jer virus ne može preživjeti na visokim temperaturama. Još uvijek se ne zna kako će virus reagirati dolaskom toplijih mjeseci. WHO upozorava ljude da se ne mogu zaštititi pijenjem vrućih napitaka, kao ni grgljanjem slane vode, vode i octa, uzimanjem većih količina alkohola, vitamina ili češnjaka.

Tvrdnja: “Ako se bojite da ste zaraženi koronavirusom, zadržite dah 10 sekundi i ako to uspijete bez kašljanja, znači da ste zdravi”

Istina: Ovu tvrdnja koja zadnjih par tjedana kruži društvenim mrežama, navodno je potpisao jedan od članova bolnice Stanford u Kaliforniji. No, glasnogovornica te bolnice službeno je demantirala da ta izjava ima ikakve veze s njima. Doktor Atmar je potvrdio kako ovaj “test” nije učinkovit u utvrđivanju infekcije. “Kad netko ima akutnu virusnu infekciju, teško može duboko udahnuti i zadržati dah jer su mu dišni putovi iritirani. To je sve što ovaj “test” pokazuje. Ne govori ništa o fibrozi, iako ljudi s fibrozom mogu imati problema pri zadržavanju daha”.

Tvrdnja: “Koronavirus mutira u smrtonosniji soj”

Istina: Virusi mogu mutirati s vremenom, a onaj soj virusa koji se najbrže širi i razmnožava u tijelu će biti “najuspješniji”. Koliko su rasprostranjeni različiti sojevi virusa, ovisi o prirodnoj selekciji. No, iako se određeni sojevi brže razmnožavaju, ne znači da su i najopasniji za ljude. Genetska analiza kineskih znanstvenika, objavljena u Nacionalnom znanstvenom časopisu, testirala je 103 uzorka iz Wuhana i ostalih gradova. Pokazalo se da postoje dva soja koronavirusa – označeni kao soj L i soj S. Iako je S ranija verzija, L je prevladavajući što može značiti da se on lakše prenosi i da je agresivniji. No, još uvijek nije dokazano da oni koji imaju jednu verziju, imaju i teže simptome od ostalih.

Tvrdnja: “Da biste se zarazili, morate biti najmanje 10 minuta u blizini zaražene osobe”

Istina: Preporuke stručnjaka i vlade su da prakticiramo socijalno distanciranje koje uključuje udaljenost od dva metra u zatvorenom i jedan metar u otvorenom prostoru. Na društvenim mrežama su se pojavile tvrdnje da se ne možemo zaraziti ako nismo dulje od 10 minuta u blizini osobe kod koje je utvrđena infekcija. No, to nije istina. Moguće je zaraziti se i tijekom kraće interakcije te prijenosom virusa s onečišćenih površina, iako je to manje uobičajen put prijenosa.

Tvrdnja: “Cjepivo bi moglo biti spremno za par mjeseci”

Istina: U Sjedinjenim Američkim Državama je počelo testiranje cjepiva na ljudima. No, vjerojatnost da se cjepivo počne koristiti komercijalno, i na velikom broju ljudi već za par mjeseci, gotovo je nikakva. Stručnjaci tvrde kako bi se cjepivo moglo početi koristiti najranije za 18 mjeseci do dvije godine.