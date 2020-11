STOŽER DONIO TRI NOVE ODLUKE: U dvije županije i jednom gradu, na snagu stupaju strože mjere

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio tri nove Odluke, za dvije županije.

Riječ je o Međimurskoj županiji i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali i samom gradu Bjelovaru. Tako su od sutra na snazi Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Bjelovara; Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije te Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije.

U gradu Bjelovaru tako je, uz sve više-manje općenite mjere o obavezi nošenja zaštitnih maski te preporuci održavanja video konferencija, zabranjen je boravak više od jedne skupine “slavljenika” u ugostiteljskom objektu. Bez obzira na veličinu prostora, maksimalan broj osoba koje se smiju tmo okupiti je 15.

S druge strane, odlukom za Bjelovarsko-bilogorsku županiju nastoji se zaštititi rizične skupine u domovima za starije i nemoćne osobe te odrasle osobe s invliditetom.

Naposljetku, tu su i preporuke za Međimursku županiju, a njima se ne preporuča organizacija turističkih putovanja i drugih izleta autobusom u kojima dolazi do kontakta većeg broja osoba te da se izbjegava organizacija kulturno-umjetničkih programa. Naposljetku, ugostiteljski objekti smiju biti otvoreni do najduže 22 sata, osim u slučaju svadbene svečanosti kada je njihovo radno vrijeme dopušteno do 24 sata.