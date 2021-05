ŠTO STOJI IZA HRVATSKE PROIZVODNJE CJEPIVA? Beroš cilja na Imunološki, HALMED zatečen izjavama, jedna tvrtka ima rješenje, ali…

Autor: M.V.

Iako Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević nije specificirala ustanovu koja bi u Zagrebu, kako tvrdi, mogla postati jedan od centara za proizvodnju DNK predložaka cjepiva Pfizer, Slobodna Dalmacija o specifičnostima je pitala ministra zdravstva Vilija Beroša koji govori kako Vlada intenzivno radi na revitalizaciji Imunološkog zavoda, a nada se, navodi, da će se isti uskoro naći na sjednici Vlade. Temeljem toga, vidljivo je kako bi Imunološki mogao postati centar za proizvodnju DNK predloška.

Kako se čini, sve je to još uvijek u idejnoj fazi jer iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinsku opremu (HALMED) govore kako oni nisu još obaviješteni o ničemu. “HALMED bi trebao obaviti inspekcijski nadzor na temelju kojeg se daje potvrda o provođenju dobre proizvođačke prakse i proizvodna dozvola. No, nama za sada nije ništa najavljeno”, govori Maja Bašić, glasnogovornica HALMED-a. Da se o tome trenutno samo razmišlja smatra i prof. dr. sc. Stipan Jonjić, imunolog. On tvrdi kako u Hrvatskoj takvu proizvodnju trenutno ne može provoditi nitko jer treba imati posebnu opremu, obučene ljude…

No, iz jedne farmakološke tvrtke smatraju kako su oni za to spremni. Član Uprave Jadranskog galenskog laboratorija (JGL) iz Rijeke, Ivo Usmiani tvrdi kako su oni u najboljoj poziciji za proizvodnju. “No iluzorno je očekivati, ako bismo mi, ili netko drugi, krenuli u Hrvatskoj s tom proizvodnjom, to ne bismo mogli uraditi “odmah i sad”. Najkraći rok za početak proizvodnje, koji je vrlo složen proces, bio bi godinu dana, a realnije je godinu i pol. Mnogo toga ovisi o tome koja je faza proizvodnje ugovorena”, rekao je.