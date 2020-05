ŠTO SMO DANAS NAUČILI OD STOŽERA? Ako imaš urinarnu infekciju, ne možeš dobiti i koronavirus?!

Nacionalni stožer civilne zaštite u posljednje vrijeme svojim preporukama dosta zbunjuje javnost. Nekim izjavama Stožer je to učinio i danas.

Naime, današnje izjave na Stožeru posebno su zbunile neke novinare (one koji o tome smiju pisati, dakle baciti pokoju kritiku, jer nisu u onom medijskom ešalonu koji je pozvan kod Plenkovića na razgovor o načinu praćenja epidemije u Hrvatskoj).

Dakle, na konferenciji za novinare upitani su kako je moguće da su korisnici Doma za starije i nemoćne u Splitu deset dana imali temperaturu i da je odjednom 50 korisnika i djelatnika postalo pozitivno na virus.

Ministrica socijalne politike Vesna Bedeković je odgovorila kako je nadzorom utvrđeno da nije bilo propusta u postupanju osoblja doma, a ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak je dodatno pojasnio da je riječ o ustanovi gdje su smješteni brojni teško bolesni nepokretni korisnici, kod kojih se temperatura kao simptom pojavljuje vrlo često. Sama provjera katetera je vrlo često uzrok povišene temperature.

“Sve ih je pregledala liječnica koja tamo radi i dodijeljena im je terapija, većina njih dobila je antibiotik, što znači da su bili pregledani i da im je bila pružena zdravstvena skrb”, rekao je Capak poručivši kako je “lako biti general poslije bitke”.

Ministar zdravstva Vili Beroš je objasnio da štićenici splitskog doma nisu testirani na Covid-19 jer nisu imali značajnije respiratorne probleme, a njihova temperatura bila je uzrokovana urinarnim infekcijama.

To znači da su svi imali urinarne infekcije? I da su samo zbog toga imali temperaturu? I da, ako imaš urinarnu infekciju, to znači da ne možeš dobiti i koronavirus? Pa je, onako, sasvim jasno – ako imaš urinarnu infekciju i temperaturu, to je garancija da nemaš koronu?! A posebno ako si star i spadaš u ugroženu skupinu koja je posebno osjetljiva na ovaj virus.

(Na znanje onima koji ne doživljavaju ove upitnike – da, možeš istovremeno imati i koronavirus i urinarnu infekciju).

I tako ti jadni ljudi, u jeku pandemije koronavirusa, nisu bili testirani na isti.

Dakle, da ponovimo: imali su temperaturu, ali i urinarne infekcije, i onda nikome nije palo na pamet za svaki slučaj testirati ih i na Covid-19. U jeku pandemije. I to nam danas Stožer ‘prodaje’ pod normalno.

A još se radi i o ugroženoj kategoriji ljudi – starijim osobama. Pa osoblju Doma nije palo na pamet možda, za svaki slučaj, provjeriti jesu li zaraženi koronom.

“Postojeći podaci ukazuju da starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput hipertenzije, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti dišnih puteva, malignih bolesti) imaju veći rizik razvoja teže kliničke slike koja zahtijeva bolničko liječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog liječenja, s povećanim rizikom smrtnog ishoda.”

Na stranicama HZJZ-a pronaći ćete i ostale korisne informacije o koronavirusu.

Podsjetimo, na čelu ovog Doma je Ivan Škaričić, po struci diplomirani arheolog i profesor povijesti. Na tu poziciju je došao krajem 2013. godine, nakon što je, kao dugogodišnji HDZ-ov gradonačelnik Omiša, izgubio izbore.

Osamnaest godina bio je na funkciji gradonačelnika. Oporba se uzalud protivila imenovanju Škaričića na mjesto ravnatelja Doma za stare, jer to nema veze s njegovom strukom.