ŠTO SE DOGAĐA S CJEPIVOM ASTRAZENECE? I Njemačka obustavila cijepljenje: Objasnili i zašto su to učinili

Nakon što su to učinile brojne druge europske zemlje, i Njemačka je zaustavila cijepljenje cjepivom AstraZenece.

To su učinili slijedeći savjete nacionalnog regulatora kako bi istražila prijave o pojavi krvnih ugrušaka.

Vijest je priopćilo njemačko ministarstvo zdravstva koje navodi da su prihvatili preporuku Instituta Paul Erlich kako su potrebna dodatna ispitivanja cjepiva prije nastavka njegove primjene, prenosi Jutarnji list.

