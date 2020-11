‘ŠTO ĆE SE DOGODITI U SLJEDEĆA DVA TJEDNA?’ Đikić govori kako nikada nije kasno za popravni!

Autor: Ana Korenić

Ivan Đikić ne odustaje od borbe s koronavirusom. Upozorava na propuste i poduzima sve kako bi se virus i njegova snaga shvatili ozbiljno.

“Broj umrlih i oboljelih nam govori da smo zakazali s pravilnim mjerama već duže vrijeme (najmanje 2-4 tjedna). Želio bih da sam bio u krivu o procjeni broja umrlih do kraja studenog, no nakon što smo izgubili dodatnih tjedan dana, situacija ne izgleda bolje. U Hrvatskoj je do danas preko tisuću umrlih”, govori.

“Od toga 254 u zadnjih tjedan dana, preko 200 u tjednu prije. Sve skupa preko 45 posto umrlih samo u zadnja dva tjedna u usporedbi s 8 mjeseci prije toga. Zar ti brojevi danas nisu dovoljno alarmantni? Što će se dogoditi u sljedeća dva tjedna ili dva mjeseca? “, pita se Ivan Đikić, naš poznati znanstvenik, nakon što se na njega verbalno se obrušio i premijer. no brojke govore da je bio u pravu kada je upozorio na alarmantno stanje.

Za 24 sata je rekao kako je širom svijeta poznato da svaki tjedan koji izgubimo ignorirajući ovaj virus dovodi do povećanja broja umrlih nakon 2-4 tjedna.

“Stoga, nikada nije prekasno s primjenom pravilnijih mjera i boljom komunikacijom. Ako već imamo mjere onda ih trebamo koristiti već od danas i rezultati će se sigurno vidjeti za par tjedana kao sto je bilo i u proljeće. Situacija je izrazito ozbiljna i u zdravstvenom sustavu. Ljudi broje respiratore a ne shvaćaju da su danas nedostatni broj liječnika, specijalista, sestara i zdravstvenih radnika, te njihova premorenost najveći problemi”, zaključuje Đikić.