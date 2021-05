STARO NORMALNO NA VIDIKU! Kozlevac otkrio kada na red stižu maske: ‘Igramo drugu polovicu zadnjeg produžetka’!

Autor: N.K

U posljednja dva dana u Istri nema novozaraženih, a situacija u cijeloj zemlji je obećavajuća. Sve se više priča o značajnom ublažavanju mjera na nacionalnoj razini.

Da će se mjere ublažavati potvrdio je za Dnevnik Nove TV i načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac.

Rekao je kako je sada vrijeme za ublažavanje mjera.

“Vrijeme je. Nakon dugog perioda i provođenja akcija i aktivnosti protiv koronavirusa, nakon toga što su građani disciplinirano podnijeli mjere, nakon toga što je sustav i tisuće ljudi u sustavu podnio sve ono što je trebalo napraviti, i odgovorno upravljanje cjelokupnom krizom kao i odgovornim otpuštanjem mjera do sada je dovelo do toga da Istra već tjednima bilježi dobar rezultat. Radi se o odgovornoj situaciji pred sezonu. Hrvatska, ali i Istra je zainteresirana da to odradimo kako treba”, rekao je Dino Kozlevac.

Otkrio je detalje mjera

“Razmjenujemo prijedloge i mišljenja i doći će do otpuštanja mjera kao što je već najavljeno. O kafićima se još komunicira, ali restorani će sigurno početi raditi, moći će se organizirati sajmovi, moći će se okupiti 100 ljudi, i te mjere bi trebale ići već ovaj vikend, to mogu reći. Od 1. lipnja će ići daljnje popuštanje mjera, vidjet ćemo koje, ali će to biti jedan širi spektar. One će se donijeti na rok od 15 dana, moramo vidjeti učinke, ne bismo htjeli da nam se situacija pokvari”, rekao je Kozlevac.

Kazao je kako će restorani sigurno početi raditi, ali da kafići možda i neće. Rekao je kako ne zna zašto je tomu tako.

Poručio je za kraj kako bi za nekih mjesec i pol mogli doći u staro normalno. “Maske će po meni doći na red za nekih mjesec dana. Procijepljenost u Istri je oko 40 posto. Maske će po meni doći na red za nekih mjesec dana. U nogometnom žargonu, mislim da igramo drugu polovicu zadnjeg produžetka”, rekao je Kozlevac.