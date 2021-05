SPLITSKI ŠKOLARCI IPAK U KLUPAMA! Izmijenjena odluka o održavanju nastave, u školama i na praksi

Autor: M.V.

Uz učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije, u školske se klupe vraćaju i učenici završnih razreda osnovne škole i maturanti, javlja stožer civilne zaštite. Osim toga, dodaju, dozvoljena je i praktična nastava u školskim objektima. Odlukom o izmjeni ranije odluke za organiziranje nastave na području Splitsko-dalmatinske županije pak, održavanje nastave za učenike osnovnih i srednjih škola te studente Sveučilišta u Splitu provodit će se po modelu C, odnosno online.

Podsjetimo, ova županija od 30. travnja do 15. svibnja pod nužnim je epidemiološkim mjerama koje je na prijedlog Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije uveo stožer civilne zaštite RH. Nužne epidemiološke mjere su obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenim prostorima gdje se očekuje veći protok ljudi (tržnice, prostori oko trgovačkih centara, vjerski objekti i sl.), bez obzira na fizički razmak; zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22:00 sata do 6:00 sati; ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati samo na otvorenim terasama odnosno drugim otvorenim prostorima za usluživanje, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6:00 do 22:00 sata.

Osim toga, radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8:00 do 20:00 sata, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima; obustava rada dječjih igraonica i održavanja dječjih radionica u zatvorenim prostorima; preporuka ustanovama socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja da obustave posjete korisnicima u zatvorenim prostorima; preporuka ustanovama socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja da posjete korisnicima, gdje god je to moguće, organiziraju na otvorenom uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zaključuju.