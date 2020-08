Šostar: ‘Covid je ušao na mikrobiologiju, cijela smjena u izolaciji’

Autor: Dnevno/ I.I.

U Nastvanom zavodu za javno zdravstvo ‘Andrija Štampar’ u izolaciji 14 zaposlenika, a nekoliko djelatnika je zaraženo prema neslužbenim informacijama, kako piše Index.

“Korona je ušla na mikrobiologiju. Cijela jedna smjena je u izolaciji pa nam to stvara problem. No trudit ćemo se da korisnici to što manje osjete. Ako nalaze ne budemo mogli napraviti u 24 sata napravit ćemo ih za najviše 48 sati”, objašnjava ravnatelj zavoda Zvonimir Šostar.

Dodaje kako danas ide na sastanak s gradonačelnikom Milanom Bandićem od kojeg je dobio dozvolu da zaposli koliko mu je god potrebno laboranata i inženjera. “Problem je što na burzi nema mikrobiologa, ali zaposlit ćemo laboratorijskih tehničara koliko bude trebalo. Ne znam još točan broj, idem na sastanak s gradonačelnikom”, rekao je.

Testiranje u zavodu za javno zdravstvo i dalje će se obavljati od 8 do 16 sati, ali će nalazi kasniti zbog manjka osoblja.