ŠOKANTNO! Autor romana prije 40 godina predvidio izbijanje koronavirusa?! Ovdje je i dokaz!

Od posljedica izbijanja koronavirusa, u Kini je preminulo više od 1700 ljudi. Epicentar njegova širenja je kineski grad Wuhan. Iz njega se virus proširio na više od 25 zemalja. Iz dana u dan o koronavirusu čitamo razne informacije, a najnovija spada u red onih uistinu šokantnih. No, jeste li znali da je jedan roman znanstvene fantastike predvidio virus iz Wuhana i to prije 40 godina?

Triler roman “The Eyes of Darkness”, autora Deana Koontza, iz 1981. godine, piše o virusu nazvanom Wuhan-400 kojega su znanstvenici stvorili u laboratoriju s ciljem da postane oružje.

Ovu informaciju je na Twitteru podijelio @DarrenPlymouth, objavivši na svom profilu koricu knjige i podijelivši izvadak iz romana u kojem se spominje virus Wuhan-400.

“Čudan je svijet u kojem živimo”, napisao je u svojoj objavi.

Malo je reći da je, nakon njegove objave, zajednica na Twitteru iznenađeno reagirala. Donosimo neke od reakcija.

Is Coranavirus a biological Weapon developed by the Chinese called Wuhan -400? This book was published in 1981. Do read the excerpt. pic.twitter.com/Qdep1rczBe — Manish Tewari (@ManishTewari) February 16, 2020