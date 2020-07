ŠOK NAKON PROVEDENIH TESTIRANJA: Oko 100 tisuća Hrvata bilo je zaraženo koronavirusom!

Autor: D.R.

Od 1051 uzoraka, na koliko je HZJZ proveo serološko testiranje Hrvata na koronavirus, samo su 24 bila u doticaju s virusom.

To znači da je 100.000 ljudi u Hrvatskoj zaraženo koronavirusom, iako je službeno potvrđenih slučajeva samo 3700.

“Sada znamo i da je u doticaju s virusom bilo puno više Hrvata nego što smo dosad znali, i to 2,4 posto”, izjavio je za RTL Krunoslav Capak.

Hrvatske znanstvenike iznenadio je drugi podatak, a to je mali broj ljudi koji su razvili zaštitni imunitet.

“Neutralizacijska protutijela su dokazana u dva ispitanika od 24, što iznosi manje od 10 posto, točnije 8,3 posto. Ako se gleda ukupno od ovih 1051 onda je to 0,2. Jedino neutralizacijska protutijela imaju zaštitnu ulogu, to znači da samo one osobe koje imaju neutralizacijska protutijela su razvila zaštitni imunitet”, rekla je RTL-u Tatjana Vilibić, voditeljica Odjela za serološku virologiju HZJZ-a.

Osim HZJZ-a, serološka testiranja moguća su i u privatnim poliklinikama, a prosječna cijena im je oko 200 kuna.

“Vidimo da se testiralo otprilike 1400 naših pacijenata, u prvih 200 je bilo i 20 posto pozitivnih. Ali kasnije možemo reći da je 2,1 odnosno 2,4 posto od ukupnog broja ispitanika“, izjavila je Hana Breyer Priselac, ravnateljica Poliklinike za RTL.