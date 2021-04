ŠKOLA U VRIJEME KORONE: Od ponedjeljka školarci u ovim županijama prelaze na online nastavu

Autor: Mia Peretić

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs je uoči sjednice Vlade najavio da dvije županije prelaze na C model nastave od ponedjeljka, odnosno da prelaze na online nastavu.

“Ono što će se sada desiti, to je da će, u dogovoru sa Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom, učenici prijeći na C model nastave kako bismo utjecali na trenutnu epidemiološku situaciju. Danas imamo 241 učenika koji su pozitivni, ali svejedno ćemo preći na C model”, rekao je ministar.

Ova odluka o prelasku na C model nastave odnosi se na učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola te na sve srednjoškolce osim maturanata. Odluka će na snazi biti tjedan dana.

Splitsko-dalmatinska županija izvijestila je da će školarci i u toj županiji od ponedjeljka prijeći na C model nastave, osim učenika od 1. do 4. razreda osnovnih škola.

“Zbog trenutne epidemiološke situacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji i preporuka epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije te nakon obavljenih konzultacija sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i nadležnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja, održavanje nastave za učenike osnovnih i srednjih škola i studente Sveučilišta u Splitu provodit će se po Modelu ‘C’ odnosno ‘online’ nastava, osim učenika razredne nastave osnovnih škola (1. do 4. razred) gdje će se nastava održavati po Modelu ‘A’ odnosno neposredno u školi. Također, obustavlja se održavanje praktične nastave u školskim objektima”, objavili su iz Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.