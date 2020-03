SKANDALOZNI UVJETI RADA U POŠTI! Šokirani suprug za Dnevno: ‘Bi li direktori i menadžeri poslali svoje kćeri i žene na šalter?’

Autor: Dnevno/ V.K

Zabrinuti suprug djelatnice Hrvatske pošte koja radi na šalteru jedne njihove poslovnice ispričao je za Dnevno kako djelatnici u uvjetima epidemije koronavirusa rade bez ikakve zaštite, a o čemu je naš portal nedavno već pisao.

Smatra da je njegova supruga u velikom riziku od zaraze, a samim time i ranjiviji ukućani, budući da Hrvatska pošta nije osigurala osnovne mjere zaštite svojih zaposlenika od bilo kakve zaraze, a kamoli zaraze koronavirusom koji se u samo nekoliko tjedana proširio diljem svijeta.

“Moja supruga radi u jednoj poslovnici Hrvatske pošte u Zadarskoj županiji, a problem je to što u njenoj poslovnici nisu određene nikakve mjere zaštite uslijed epidemije koronavirusa. Svi pozivaju na društvenu odgovornost, ali u Hrvatskoj pošti nitko ništa. U poštu uđe 200 ljudi, a oni su bez rukavica, bez dezinfekcijskih sredstava, bez maski, dakle ništa, ništa. Povrh toga, u poslovnici ne postoji ni pregradno staklo! Da stvari budu još šokantnije, zabrinuti Zadranin kaže kako su se zaposlenici obratili nadređenoj osobi, međutim nitko nije ništa poduzeo nego im je rečeno da se sami snađu.

“Kada su se požalili, nadređena osoba im je rekla da zaštitnih sredstava nema na stanju te nadodala ‘snađi se druže‘! Doma imamo djecu i osobe koje su u rizičnoj skupini. Ona u tom uredu nema ispod 150 ljudi, njih dvije imaju po 600 transkacija. Sada pazite koju su mjeru uveli – jedna dolazi u 7 sati, a druga dolazi 9 sati. Eto, to je mjera protiv koronavirusa. A znate što je nju dočekalo u 9 sati? Dočekalo ju je 50 ljudi ispred poštanskog ureda. Naravno, kolegica koje je došla ranije nije stigla obraditi sve ljude i stvorila se gužvetina. Osim toga dobili su nalog iz Hrvatske pošte da prate tko unutra kašlje, pa da ga izvedu van i nazovu neki navedeni broj koju su dobili. Moraju pratiti drže li korisnici razmak od jednog metra. Dakle, to je takvo ruganje. Sve to trebaju one raditi i to bez ikakve zaštite. Još je zovu i traže da otvori dopunsko osiguranje. A to što nema nikakve zaštite nikom ništa”, govori razočarano suprug pa nastavlja:

“Već mjesecima se priča da koronavirus dolazi u Hrvatsku, a oni nemaju na stanju! Još su rekli nedavno da su oformili tim koji će se baviti ovom krizom. Netko prima plaću i pojeo vuk magare. Direktori će sjediti doma, a moja žena će raditi s 200 ljudi svaki dan. Ako ode na bolovanje, poslat će je u najudaljeniji poštanski ured, tako su zaprijetili. Cijeli svijet je u panici jedino se oni prave pametni. Hoće li promjena radnog vremena zaštititi moju ženu? Najavili su da će se uvesti rad u dvije smjene. Ali to nikako nije logično budući da će sav posao ionako pasti na osobu koja radi u jutarnjoj smjeni. Mojoj supruzi je nelagodno dolaziti na posao, boji se i u psihološkoj je blokadi zbog neizvjesnosti koju svaki dan na poslu nosi. Pitanje za menadžere Hrvatske pošte koji su došli od tko zna gdje, bi li oni poslali svoju kćer, suprugu, majku da rade na šalteru u ovim uvjetima?

Hrvatsku poštu molili smo za komentar, a odgovorili su priopćenjem u kojem tvrde da je osnovan tim koji se bavi ovom problematikom i da će supruga gospodina koji nam se požalio biti adekvatno opremljena. Detalje iz priopćenja saznajte u nastavku:

“Hrvatska pošta kao tvrtka koja je na raspolaganju svim građanima Republike Hrvatske te zapošljava 10.000 ljudi i ima mrežu od 1016 poštanskih ureda svakim danom prilagođava mjere zaštite koje su nužne zbog izbjegavanja širenja zaraze virusom COVID-19. Istodobno, naša je misija biti građanima na usluzi.

Radna vremena svih poštanskih ureda prilagođavaju se lokacijama na kojima se nalaze. Zaposlenici se prema području ugroze pojačano opskrbljuju zaštitnim sredstvima i sredstvima za dezinfekciju. Također, u svim su poštanskim uredima uvedena pravila o razmaku kojih se korisnici trebaju pridržavati, a sukladno s rizikom uvodi se i ograničenje koliko smije biti korisnika u svakom trenutku u samoj korisničkoj prostoriji (obavijest u poštanskim uredima). Primjerice, u područjima pojačane ugroze smiju biti maksimalno tri korisnika u poštanskom uredu istodobno.

Što se tiče interne organizacije, mi imamo tim koji se ovom temom intenzivno bavi, stanje se prati i zaposlenike se grupira kako bi svi bili što sigurniji. Supruga gospodina koji vam se obratio će biti opremljena”, kazali su iz Hrvatske pošte.