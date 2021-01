SKANDAL U WALESU: Političari podnijeli ostavke jer su uhvaćeni kako krše epidemiološke mjere, čelnik konzervativaca u najavi se protivio istima

Još u prosincu, Wales je donio epidemiološku mjeru kojom se zabranjuje prodaja alkohola u ugostiteljskim objektima, koji su uz to, s klijentima mogli raditi do 18 sati. Nakon toga, smiju raditi na dostavama, a do 22 sata dopušteno im je dostavljanje i alkohola, ukoliko dakako posjeduju dozvolu za prodaju istoga. Toj odluci, početkom prosinca protivio se Paul Davies, predsjednik konzervativaca, tvrdeći kako mjera nije pravedna prema onim dijelovima države koji imaju niske brojeve novozaraženih.

Isti je sada, kako javlja BBC, podnio ostavku na mjesto saborskog zastupnika jer je tijekom prosinca s drugim kolegama, tijekom obroka konzumirao alkohol.

Ukupno četiri saborska zastupnika, tijekom 8. i 9. prosinca kršila su epidemiološke mjere koje su na snagu stupile četiri dana prije, izvijestila je policija.

“Zaista mi je žao zbog postupaka 8. i 9. prosinca. Narušio sam povjerenje i poštovanje koje sam u parlamentu sa svojim kolegama i strankom, ali najvažnije, s ljudima Walesa gradio 14 godina”, rekao je Davies čiju ostavku stranka prvo nije prihvatila, no po ustupanju policijskog izvješća, ipak je odlučila da je najbolje da odstupi. Uz Daviesa su se našli i David Miller te Alun Davies dok četvrti zastupnik nije poznat. Davies i Miller podnijeli su ostavke, ali ostaju članovi stranke dok je Aluna Daviesa stranka suspendirala.

“Ono što smo učinili bilo je uzimanje alkohola uz obrok koji smo zagrijali u mikrovalnoj pećnici, dok je u utorak bilo nekoliko čaša vina i pivo u srijedu. Nisam prekršio COVID-19 pravila”, tvrdio je Davies koji navodi kako se istih pridržavao i za Božić pa nije odlazio u posjete obitelji ni prijateljima.