SAD ima najviše zaraženih koronavirusom: Trump napao WHO, evo što je poručio

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je oštro napao Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i optužio je da je prebliska Kini i da loše vodi pandemiju koronavirusa.

“WHO je stvarno uprskao”, napisao je na Twitteru predsjednik dok je zemlji više od 11.000 osoba umrlo od Covida-19.

“Čudno, velikim dijelom ih financiraju Sjedinjene Države, a oni su usredotočeni na Kinu. Pomno ćemo razmotriti tu situaciju”, dodao je.

“Srećom, nisam poslušao početne savjete da ostavimo otvorene granice s Kinom. Zašto su dali tako pogrešan savjet?” pitao je.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

