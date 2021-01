SABOR STIGAO NA RED! Sutra se cijepi 51 zastupnik, jedna stranka ipak odustala: ‘Mi nismo prioritet’

Nakon javnog cijepljenje protiv korona virusa od strane predsjesnika države Zorana Milanovića, ministara u Vladi te svih članova nacionalnog stožera civilne zaštite osim ministra zdravstva Vilija Beroša, ponedjeljak je dan rezerviran za cijepljenje zastupnika u Saboru.

Za primitak cjepiva dobrovoljno se prijavila trećina zastupnika, njih 51. Cijepit će se u 13 sati u jednoj od saborskih dvorana.

“Važno je da kao političke osobe pošaljemo poruku da se cijepiti treba, da je cjepivo važno i da može pomoći u borbi protiv COVID-19. Cijepit će se oni koji nisu preboljeli COVID i koji spadaju u rizične skupine”, kazao je nedavno šef Sabora Gordan Jandroković. No, Jandroković se, kao ni nedavno Beroš, sutra ipak neće cijepiti jer je prebolio koronavirus. Među odabranima sutra će cjepivo protiv virusa primiti predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

“I to zato što sva istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj postoji izuzetan otpor prema cijepljenju. SDP je prije gotovo mjesec dana pokrenuo kampanju u kojoj smo počeli pozivati ljude da se cijepe, a najčešći odgovor građana bio je: “Cijepite se prvo vi pa onda nama govorite da se cijepimo.” S obzirom na to veliko nepovjerenje koje postoji prema cijepljenju uopće, a posebno prema COVID-19, mislim da je moja dužnost cijepiti se. I to javno, kako bih pomogao uvjeriti barem dio građana da je to sigurno i potrebno” rekao je Grbin za Večernji list.

Da se cijepljenju ne protive govore i iz Zeleno-lijevo bloka. Svi podupiru cijepljenje, no nitko od njih sutra ipak neće primiti cjepivo.

“Svi zastupnici našeg kluba već su se javili za cijepljenje svojom liječnicima opće prakse. No, mi inzistiramo da se plan cijepljenja implementira onako kako je i zamišljen, a to znači da prvi budu procijepljeni svi djelatnici staračkih domova, svi zdravstveni radnici, kao i svi oni koji rade u bolnicama, te svi koji spadaju u rizične skupine. Nije u redu, niti je pravedno, da zastupnici dobiju cjepivo prije nego što su procijepljeni oni koji se nalaze na prvoj liniji obrane od COVID-a. Među našim članstvom postoje ljudi koji su zdravstveni radnici pa znamo da oni još nisu cijepljeni niti znaju kada će dobiti cjepivo. Dakle, u trenutku kada je ključni problem nedostatan broj cjepiva koja smo dobili, krajnje je neprimjereno da saborski zastupnici na bilo koji način budu privilegirani”, rekla je Sandra Benčić.