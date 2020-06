RUŽAN ISHOD: U Đakovu čak 133 djece iz dječjeg vrtića časnih sestara u samoizolaciji

Autor: Dnevno

Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24 satnom razdoblju je 95, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2483, priopćili su iz Stožera.

U samoizolaciji je 133 djece iz dječjeg vrtića u Đakovu, o kojemu skrbe časne sestre, otkrio je danas popodne epidemiolog Karlo Kožul iz osječko-baranjskog Zavoda za javno zdravstvo, na izvanrednoj konferenciji za novinare u Đakovu.

Podsjetimo, među zaraženim časnim sestrama iz đakovačkog samostana Milosrdnih sestara sv. Križa su i ravnateljica toga vrtića te jedna odgajateljica. Kako piše Jutarnji list, među novozaraženima je 36 časnih sestara iz đakovačkog samostana, jedan bogoslov iz sjemeništa u Đakovu te nadbiskup đakovačko-osječki u miru monsinjor Marin Srakić, koji je protekloga vikenda bio na jednom bogoslužju u samostanu. Jutarnji list dodaje kako je zaraženi nadbiskup na krizmi bio u kontaktu sa 133 osobe

Ministarstvo za demografiju uputilo je u četvrtak prijedlog Nacionalnom stožeru civilne zaštite da za sve županije žurno donese upute o privremenoj zabrani posjeta korisnicima i izlaska korisnika iz smještajnih ustanova za starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom. Izuzetak bi bile ustanove u kojima se pruža usluga smještaja djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djeci i mladima s problemima u ponašanju za sve županije.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku taj je prijedlog uputilo s obzirom na pogoršavanje epidemiološke situacije na području cijele Hrvatske i pojave zaraze COVID-19 u većini županija.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić gostovala je na N1 gdje je govorila o situaciji s koronavirusom u Hrvatskoj, nakon velikog porast broja novozaraženih.

“Rekli smo ako ne budemo naučili lekciju da ćemo je ponavljati. Imamo dva veća žarišta jedno u Đakovu, a drugo u bolnici Sveti Ivan. Ostalo su pojedinačni slučajevi. Ništa nikada nije pripisano građanima, isto tako mi smo znali da postoji određeni rizik s mogučnošću kretanja građana. I dalje se mjera treba pridržavati, a mi smo mjesec dana bili dobro. U zadnjih dana zabilježen je broj zaraženih naših građana koji su išli u Srbiju i BiH, gdje je već bilo zaraza i to je ušlo u Hrvatsku”, kazala je Markotić.

Imamo puno naših državljana koji imaju posla s tim zemljama, dodala je što se tiče novog režima na granici. “Iz toga dijela imamo najveći protok ljudi”, kazala je.

“Dvojno državljanstvo ne šiti od virusa. Važno je da kolege u tim zemlja uspiju, a vjerujem da hoće jer su dobro držali situaciju pod kontrolom”, kazala je.

Ako se dogodi još prodora iz drugih zemalja bit će režim isti od strane nas ali i i od strane drugih prema nama.

“Virus je opasan, 80 posto ljudi prođu dobro, 20 posto je u velikom riziku. Mi stalno opominjemo”, kazala je.

Ako se odlučimo držati mjera, onda ćemo imati opet dobru situaciju dodala je.

“Možemo mi testirati puno više, ali to neće dati rezultata. Vidjeli ste druge zemlje, da to nije rezultiralo. Testiramo one koji su bolesni i sumnjivi. Testiranje ne štiti od zaraze. Testiramo sve za što postoji indikacija”, dodala je.