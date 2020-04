Ravnatelj splitskog KBC-a potvrdio: Jedna osoba iz splitskog doma za starije i nemoćne u teškom stanju

Autor: Dnevno

Gostujući na N1 televiziji, ravnatelj splitskog KBC-a Julije Meštrović potvrdio je jučerašnju vijest kako jedna od osoba iz splitskog Doma za starije pokazuje teže simptome bolesti COVID-19.

”Nema promjena kod pacijenata u odnosu na jučerašnje stanje. Većina bolesnika imaju blaže i umjerene simptome. Jedna osoba ima teže. Ali svaki put moramo uzeti u obzir da se radi o osobama starije dobi i s kroničnim bolestima pa su oni životno ugroženi. Ostali pacijenti u splitskoj bolnici su i dalje isto, 9 ih je na respiratoru, stanje im je nepromijenjeno”, kaza je Meštrović.

Odgovorio je i na pitanja gledatelja televizije N1, jednu osobu zanimalo je koliko je djece zaraženo u Hrvatskoj:

Zaražene djece u Hrvatskoj je 76. To je nešto više od 5 posto ukupne populacije djece od nula do 19 godina. Djeca općenito imaju blaže simptome, to su najčešće opći simptomi, vrućica, malaksalost, grlobolja, kašalj, mogu imati i proljev, povraćanje.

Najčešće su blaži simptomi, manji broj djece može razviti težu kliničku sliku.