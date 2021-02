Ravnatelj HALMED-a otkrio koliko je slučajeva nuspojava na cjepiva te u kojoj su fazi pregovori o ruskom cjepivu

Autor: Mia Peretić

Ravnatelj HALMED-a Siniša Tomić govorio je o odobrenju cjepiva protiv covida-19, cjepivima iz Rusije i Kine te koliko je do sada nuspojava otkriveno.

Tomić kaže da kod uvoza cjepiva Hrvatska agencija za lijekove ima ključnu ulogu, no prije toga potrebno je da cjepivo odobri EMA.

Nakon izdavanja odobrenja, proizvođač mora provesti ocjenu kakvoće, ako i državno tijelo unutar EU, zatim ga pustiti u promet i izdati certifikat, nakon čega to rade i države članice.

No, posebno je zanimljiva mogućnost izvanrednog uvoza u slučaju pandemije o čemu se često govorilo tijekom proteklih dana. Pojašnjava, to se odnosi na lijek koji nije odobren na njihovom teritoriju, ali je odobren u nekoj trećoj zemlji, kao što je to učinila Mađarska. Međutim, to nije pravo odobrenje i važeće je samo privremeno, dodaje Tomić za N1. On smatra da je Hrvatska u prednosti jer europski sustav garantira učinkovitost i sigurnost te transparentan način upravljanja rizikom.

Što je s ruskim Sputnikom V?









Tomić kaže da je rusko cjepivo u pregovorima, predviđen je sastanak koji prethodi službenoj ocjeni cjepiva. EMA će započeti postupnu ocjenu.

“Ako gledamo uobičajeni postupak za odobravanje to je 210 dana. U pandemijskoj situaciji EMA je postavila ubrzani postupak. Postoje posebne radne skupine i razni stručnjaci sudjeluju u tome”, rekao je i dodao da je fazu znanstvenog savjeta EMA-e prošlo je i kinesko cjepivo Sinopharm. Ako bi došlo do interventnog uvoza, postupak bi trebao inicirati HZJZ koji potiče uvoz i dostavlja dokumente te da je u tom slučaju odgovornost na onima koje su taj uvoz odobrile.

Crno tržište cjepiva









Cjepiva nema dovoljno pa se pojavljuju se i nude neprovjerena cjepiva. Na pitanje mogu li se cjepiva, osim državnim kanalima, nabavljati i preko privatnih tvrtki, Tomić pojašnjava kako je “u tom smislu nužno nabavljati lijekove i cjepiva putem ovlaštenih veledrogerija, koje su prošle inspekciju Ministarstva zdravstva i imaju odgovarajuće uvjete za čuvanje cjepiva”.

O nuspojavama cjepiva

Ravnatelj HALMED-a otkrio je i koliko je nuspojava na cjepiva do sada zabilježeno.

“Ukupno 86o nuspojava, nekih 800 otpada na Pfizer-BioNTech, 40-ak na Modernu i nekih 25 na AstraZenecu. Omjer koristi i rizika za sva tri cjepiva je pozitivan”, rekao je i dodao da su nuspojave blažeg tipa te da su se svi pacijenti oporavili.