RASTE BROJ ZARAŽENIH: U Njemačkoj 5.323 nova slučaja zaraze, umrlo 266 ljudi. U Kini umrla jedna osoba

Autor: Dnevno

U svijetu i dalje raste broj zaraženih koronavirusom. Prema jutrošnjim podacima, od koronavirusa je oboljelo 1.605.372 ljudi. Broj umrlih iznosi 95.753, a izliječilo se 356.952 ljudi.

Najgore je u SAD-u gdje je 468.895 ljudi oboljelo od koronavirusa, umrlo je 16.697, a broj izliječenih iznosi 25.928.

Ameriku slijedi Španjolska u kojoj je 153.222 ljudi pozitivno na Covid-19. Od posljedica infekcije umrlo je 15.447, a broj izliječenih iznosi 52.165.

U Njemačkoj je u jednome danu prijavljeno 5.323 slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je 266 osoba.

Mađarska

Posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom u Mađarskoj je umrlo 11 ljudi. Prijavljeno je 210 novih slučaja zazare čime je ukupan broj zaraženih porastao na 1190, a umrlih iznosi 77.

Koronavirus u New Yorku

Koronavirus je u New York stigao iz Europe, barem tako pokazuju istraživanja. Naime, koronavirus je počeo kružiti New Yorkom sredinom veljače, tjednima prije nego što je potvrđen prvi slučaj. Pokazuje i da su ga putnici većinom donijeli iz Europe, a ne Azije, objavio je New York Times.

“Većina je očito europska”, rekao je genetičar privatnog njujuorškog Medicinskog fakulteta Icahn Harm van Bakel.

Kina

U Kini su potvrđena 42 nova slučaja zaraze koronavirusom u četvrtak, objavilo je kinesko ministarstvo zdravstva. Dan ranije imali 63 slučaja.

Od ukupno 42 nova slučaja, 38 njih je uvezeno, točnije oboljele su osobe koje su se vratile iz inozemstva. Kinezi su objavili da su potvrdili novih 47 asimptomatskih “tihih prenosioca” koronavirusa.

U provinciji Hubei, jedna je osoba preminula.