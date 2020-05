’PUNO TOGA ZNAMO, ALI PUNO TOGA I NE ZNAMO’, tvrdi Markotić govoreći o neradnoj nedjelji, drugom valu i kraju pandemije

Autor: Dnevno

U RTL-u Danas gostovala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić koja se kratko osvrnula na ukidanje neradne nedjelje, čemu je, tvrdi ona, pogodovala dobra epidemiološka situacija pa su mjere popuštene.

No, za ukidanje mjera u potpunosti i proglašenje Hrvatske, u skladu s drugim državama svijeta, korona-free državom, ističe, nema žurbe.

“Crna Gora se usudila reći da je bez korone. Vidjet ćemo. Hrvatska je od samog početka oprezna, zemlja smo koja je poželjna za brojne turiste. Nema razloga da trčimo ni s jednom od tih izjava, niti da se ukida epidemija kad još uvijek traje u zemljama u okruženju i zemljama u EU”, rekla je.

“Ništa se neće promijeniti ako mi sada proglasimo da je nešto slobodno, a za 20 dana opet kažemo da imamo novi slučaj”, dodaje.

Pobjedu nad koronavirusom, Hrvatska će, ističe, proglasiti onda kada cijeli svijet kaže da ju je pobijedio. No, kao što ne moće predvidjeti ni kraj pandemije, Markotić ne može predvidjeti ni drugi val, no tvrdi, iz ovog prvog, puno smo toga naučili.

“Cijeli svijet je bio u nekoj vrsti straha, neizvjesnosti i neznanja o tome na koji način će se taj virus ili širiti i kako ćemo ga dijagnosticirati i kakve ćemo imati kliničke slike. Puno toga znamo, a puno toga još uvijek ne znamo. Sigurno ćemo se najesen puno lakše boriti. Jedna stvar koja je bitna je da smo inicijalno mislili da će se on slobodno širiti zrakom, da nećemo možda moći niti hodati ulicom. Sad je ipak jasno da je to kapljična bolest za koju ipak treba neki bliži i češći kontakt. I to je dobra stvar u toj priči. Ali ne za opuštanje”, zaključuje.

Dakako, potpuno opuštanje ne dopuštaju nam ni mjere koje su trenutno na snazi, a u slučaju drugog vala, tvrdi Markotić, one bi mogle biti manje restriktivne.

“Ali ako opet bude najesen neka situacija, bit će i strože mjere. Mi ćemo pokušati da budu racionalne kao što su i sada bile”, nastavlja.