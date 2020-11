PULMOLOG SRIĆA NE KRIJE ZADOVOLJSTVO: ‘Cjepivo bi bilo najveća pomoć u borbi protiv koronavirusa’

Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je da je u posljednja 24 sata zabilježeno 1529 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 38 osoba je preminulo. Zdravstveni sustav je već poprilično opterećen.

Pulmolog Saša Srića u RTL Direktuje komentirao današnju najavu i veliku vijest da bi uskoro moglo stići cjepivo protiv COVID-a 19 koju je danas stigla iz Amerike.

“Zasigurno iako je to bombastična vijest, to je i jedan pozitivni šok s obzirom da su do sada jedino epidemiološke mjere koje stalno ističemo i ponavljamo, kao što su socijalna distanca i dezinfekcija, bile jedina efikasna borba protiv koronavirusa. Zasigurno potencijalno novo cjepivo bi bilo najveća pomoć i spasonosna stvar u borbi protiv koronavirusa. Pfizer je sada druga kompanija koja je najavila ranu proizvodnju cjepiva”, kazao je pulmolog.

Objasnio je kako bi 90 postotna učinkovitost bilo nešto što bi zadovoljilo zdravstvene radnike i pacijente. Trebalo bi se cijepiti minimalno 50 posto da bi se postigao nekakav imunitet, a najkvalitetnije bi bilo 70 posto procijepljenosti.

Prioritet pri cijepljenju će morati najugroženije skupine u koje ubrajamo zdravstvene djelatnike, prije svega medicinske sestre, liječnike a to će pojašnjava dr. Srića biti i starija populacija, kao i kronični pacijenti.

”Htio bi naglasiti da cjepivo mora imati svoju učinkovitost, a beskrajno je bitno da cjepivo bude sigurno. Da ima malo nuspojava, a ako se nuspojave i pojave da budu lokalne ili blage. Da se ne dogodi nijedan smrtni slučaj od cjepiva”, napominje dr. Srića.