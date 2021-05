PRVO CJEPIVO ODOBRENO ZA ADOLESCENTE U EU: Pfizerovim cjepivom moći će se cijepiti djeca od 12 do 15 godina

Pfizer/BioNTecha prvo je odobreno cjepivo protiv koronavirusa od strane Europske agencije za lijekove (EMA), a s kojim će se cijepiti djeca u dobi od 12 do 15 godina.

Naime, odobrenje dolazi nekoliko tjedana nakon što je započela procjenu proširenja primjene cjepiva kako bi se obuhvatila djeca u dobi od 12 do 15 godina. Ovo se cjepivo u Europskoj uniji već koristi za one u dobi od 16 godina i starije.

