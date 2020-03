Prvi slučaj koronavirusa potvrđen u europskim institucijama u Bruxellesu

U internom mailu koji je EURACTIV dobio na uvid, Europska obrambena agencija (EDA) potvrdila je da je jedan od njezinih zaposlenika pozitivan na koronavirus.

Zbog mjera predostrožnosti su do 13. ožujka otkazani svi sastanci koji su se trebali održati u njihovim prostorijama.

Izvor iz Agencije je za EURACTIV potvrdio tu informaciju. Odluka je temeljena na novim smjernicama koje je uputio unutarinstitucionalni zdravstveni odbor, piše u navedenom e-mailu poslanom mreži POC, zaduženoj za koordinaciju rada Europske obrambene agencije i država članica.

First case of #coronavirus in the EU institutions: the European Defence Agency has cancelled all meetings until 13 March after a senior official tested positive for #COVID_19, according to an internal mail seen by EURACTIV.@gerardofortuna reports.https://t.co/T8mHPm0u4A

— EURACTIV (@EURACTIV) March 4, 2020