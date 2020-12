PROCURILE NOVE MJERE: U crkvama se ukida ograničenje od 25 osoba, funkcionirat će po principu trgovačkih centara

Ako je suditi po reakciji ministra zdravstva Vilija Beroša poslije sastanka Znanstvenog savjeta, nove mjere stožera koje će se predstaviti na konferenciji za medije, produžit će zabranu rada ugostiteljskih objekata i restorana.

U javnost je u međuvremenu procurila i informacija o mogućem uvođenju propusnica, a dok vladajući mudro šute, Jutarnji list javlja kako će od 22. prosinca do 8. siječnja 2021., putovanje između županija biti moguće samo uz pomoć propusnica. Kako je dao naslutiti i sam ministar zdravstva, izdavanje propusnice moglo bi biti teže nego je bilo u vrijeme proljeća, a Beroš je istaknuo i kako će uvođenje istih biti na županijskoj razini.

S druge strane, “božićni paket” mjera definirat će i proslavu misnih slavlja, ali samo za Badnjak i Božić. Kako “Jutarnji” neslužbeno doznaje, ograničenje od 25 osoba ukinut će se na ta dva dana, a broj okupljenih definirat će se tako da na svakih sedam četvornih metara ne bude više od jednog vjernika.

Nadalje, što se tiče samog okupljanja osoba, cilj novih mjera ograničenje je okupljanja i mobilnosti građana, a samim time i ograničiti širenje virusa. Kako bi to bilo moguće, stožer će navodno dopustiti okupljanje najviše dva kućanstva, no još uvijek nije jasno na koji način će funkcionirati kontrola istih.

Naposljetku, novim mjerama dotaknut ć se i sporta pa će dopustiti da svi vrhunski sportaši mogu trenirati bez iznimki, no uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Rekreativni sport i dalje će biti zatvoren.

“Jutarnji” zaključuje i kako će se nove mjere uvesti do 10. siječnja, a mogle bi se produljiti i na dodatnih tjedan dana, do 17. siječnja. U konačnici, Znanstveni će se savjet sastati prije same Nove godine kako bi raspravili učinkovitost mjera.

Službenu potvrdu svega navedenog dobit ćemo u 11 sati kada je zakazana tiskovna konferencija stožera civilne zaštite RH.