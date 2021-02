PRIMORAC ODGOVORIO ĐIKIĆU: ’Istraživanje je ljudima vratilo optimizam…uvjeren sam da ćemo iduću jesen dočekati mirno’

Autor: Matea Vidić

Zbog studije koja pokazuje kako je od 1005 Zagrepčana, njih 26 posto preboljelo virus, Dragan Primorac i Gordan Lauc našli su se na meti kritika Ivana Đikića. On smatra kako su rezultati upitni jer su Primorac i Lauc sami platili istraživanje.

Primorac, inače član znanstvenog savjeta Vlade RH, gostovao je na RTL-u Danas pa Đikića pozvao da dođe i sam provede istraživanje te se uvjeri u njegovu točnost. Što se tiče financiranja tvrdi kako su oni, a pritom se misli na Specijalnu bolnicu Sv. Katarina, laboratorij tvrtke Genos te tvrtku Euroimmun, manji, puno fleksibilniji. “Odredili smo odvojiti novac, radi se o hrvatskom interesu, a u konačnici vjerujem da smo stimulirali državu da napravi jedno veće istraživanje koje će vjerujem biti od posebnog značaja”, tvrdi Primorac.

Ono zaključuju, ne bi pokazalo veće razlike. “Kada pogledate unutar populacije primijetit ćete razlike, dolazite li iz neke veće kompanije, jeste li bili doma… Mi ćemo napraviti analizu i onih tvrtki gdje postoji jedna interakcija između pojedinih ljudi, primjerice kao iz bolničkog sustava, gdje veći broj ljudi bili u kontaktu s virusom i razvio antitijela”, ističe.

Navodi potom kako je istraživanje ljudima donijelo optimizam, a posebno zanimljivima ističe podatke o ljudi koji su nakon kontakta sa zaraženima razvili antitijela, kao i o onima koji su bili u kontaktu s virusom, a ista pak nisu razvili.

Tijekom pandemije često smo slušali o kolektivnom imunitetu kao svojevrsnom spasu, no u konačnici nije jasno hoće li on to zaista i biti. Do istoga nam, sudeći prema ovoj studiji, treba još pola puta na kojem smo sada, ali, kako navodi Primorac, uz cijepljenje, “uvjeren sam ćemo sljedeću jesen dočekati mirno”, jasno će.









Prokomentirao je potom i epidemiološke mjere pa rekao kako je postepeno popuštanje pametno jer smo bliže proljeću, no ističe pritom i kako je olakotna okolnost i činjenica da “znamo da je svaka treća osoba je bila u kontaktu s virusom i samim time virusu je teže s postojećim rezultatima koje imamo”.