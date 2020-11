PREDSJEDNIK LIJEČNIČKE KOMORE UPOZORAVA VLADAJUĆE: ‘Ako se nešto ne poduzme morati ćemo birati koga staviti na respirator!’

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić je gostovao na Dnevniku Nove TV gdje se osvrnuo na sve veći broj pacijenata oboljelih od koronavirusa koji polako popunjavaju bolničke kapacitete.

“Ministar je iznio stav Vlade koja misli da su mjere zadovoljavaljuće, i da treba pričekati do postrožavanja mjera. Mi smo jasno artikulirali da mjere treba dovesti već sada. Doći će do značajnog preopterećenja zdrav susustava i do lockdowna”, kaže Luetić.

“Zdravstveni sustav već opterećen COVID pacijentima, a ako se nastavi trend nećemo imati mogućnost pružiti skrb svima koji će je trebati”, istaknuo je.

Trenutno je 135 pacijenata na respiratorima i postoji opasnost da respiratora ne bude dovoljno. “I to je crna mogućnost, toga se pribojavamo. Da budemo u poziciji da biramo koga ćemo staviti na respirator, kome ćemo pružiti šansu za preživljavanje”, rekao je Luetić.

Postoji mogućnost da se uređaji posude iz drugih zemalja, ali Luetić se nada da to toga neće doći jer smo u prvom valu vidjeli da to baš i ne funkcionira. “Hrvatska ima najliberalnije mjere, a svaki dan imamo rekordne brojke. Treba poslati poruku kroz strože mjere da situacija nije dobra”, smatra predsjednik HLK-a.

Što se tiče onkoloških pacijenata koji su ostali bez lijekova, Luetić se nada da će se to riješiti u roku od nekoliko dana i ističe da onkološki pacijenti, uz COVID pacijente, moraju biti prioritet.

Moguće je i da za godinu dana imamo porast novodijagnosticiranih s drugim opasnim akutnim ili zloćudnim bolestima te još jednom ističe da moramo održati zdravstveni sustav.