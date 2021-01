POVEĆAN RIZIK OD ZARAZE: Evo koji su simptomi novog soja koronavirusa… Budite na oprezu!

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Nakon već poznatog Covida-19, u posljednje doba pojavio se novi mutirani virus koji je došao iz Brazila.

Stanovnici Velike Britanije osjetili su njegove simptome, a taj novi soj već je prouzročio tisuće infekcija u toj zemlji.

Velikom brzinom širi se i u ostale države. Zasad je primjetan u 50 zemalja, a širenje novog južnoafričkog soja koronavirusa u 20 zemalja objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Poznato je kako su mutacije novog koronavirusa zabrinjavale stručnjake i epidemiologe još od početka izbijanja pandemije.

Kako prepoznati jeste li oboljeli od novog soja koronavirusa?









Taj oblik virusa izaziva uobičajene simptome kao što su temperatura, suhi kašalj te nedostatak zraka. No, uz to postoje još neki simptomi. To su:

proljev

bolovi u mišićima

mentalna zbunjenost

gubitak apetita

umor

glavobolja

Svi ti simptomi i ranije su bili povezani s Covidom-19. Dosadašnja izvješća sugeriraju da će novi soj vjerojatno biti zarazniji od prethodnih, a pretpostavlja se kako će djeca imati povećan rizik od zaraze, jednako kao i odrasli, objavio je Times now news.