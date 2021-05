POSLJEDNJI MJESECI NASTAVE: Istra uvela vlastita pravila o nastavi u školama, veliki prijelom očekuje se završetkom nastave za maturante

Autor: M.V.

Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije od 17. svibnja 2021. godine do kraja školske godine. Tvrde kako je ista donesena temeljem procjene epidemiološke situacije koja se zasniva na praćenju pokazatelja epidemije bolesti COVID-19 na području Istarske županije.

Na temelju toga zaključuju kako će se od 17. svibnja 2021. godine do kraja školske godine u svim osnovnim školama na području Istarske županije, nastava za predmetnu nastavu, više razrede osnovnih škola od V. do VIII. razreda, odvijati prema MODELU A, nastava u školi, uživo. Do 24. svibnja 2021. godine, u svim srednjim školama na području Istarske županije, nastava će se odvijati prema MODELU C, nastava na daljinu, a od 24. svibnja učenici će prijeći na nastavu uživo.

“Od 17. svibnja 2021. godine do kraja školske godine – u svim srednjim školama na području Istarske županije za maturante, nastava će se odvijati prema MODELU A, nastava u školi uživo – s pripadajućom praksom, a u svim osnovnim školama nastava u razrednoj nastavi na području Istarske županije, nastavlja se odvijati za niže razrede od I. do IV. prema MODELU A, nastava u školi”, zaključuju.