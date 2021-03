PODBACILO MASOVNO CIJEPLJENJE: Pem Novosel: ’Stvarale su se velike gužve, a to su stari i bolesni ljudi’

“Nakon potpunog zatvaranja, mnogi su ukinuli rad od kuće, otvaraju se terase, veće su interakcije među ljudima, pa rastu i brojevi uz nove, zaraznije varijante virusa. Apeliramo da koliko god željeli opustiti se i uživati, još treba izbjegavati velika okupljanja, nositi masku u zatvorenim prostorima, te trebamo biti strpljivi da nam se ne bi dogodilo isto što i na jesen i ono što se događa u susjednim zemljama. S obzirom na novu varijantu virusa to nije neobično, a i da on nije mutirao – nisu svi zaštićeni ni protutijelima ni cjepivom”, rekla je to epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Iva Pem Novosel u Dnevniku N1 televizije.

Osvrnula se i na masovno cijepljenje protiv covida pa istaknula kako se nije pokazalo kao dobra ideja. “Kod masovnog cijepljenja koje smo organizirali su se stvarale velike gužve, kolone, a to su bili stari i bolesni ljudi, tako da se masovno cijepljenje nije pokazalo kao dobro rješenje”, navodi pa ističe kako je ideja o takozvanim redomatima preuranjena. Mogla bi pak biti dobra kada budemo raspolagali većim brojem doza cjepiva. Inače, idućeg tjedan trebalo bi doći 90 tisuća doza. Primjera radi, ovaj tjedan dopremljena je tek jedna trećina toga – 30 tisuća.

S obzirom na nove sojeve virusa, epidemiologinja tvrdi kako je rast brojeva zaraženih bio očekivan,a upitana o masovnom ispraćaju Milana Bandića tvrdi kako je svako okupljanje rizik i moguće žarište.









“S obzirom na to da je većina, koliko smo mogli vidjeti, nosila na većim okupljanima maske, nadamo se da neće biti velikog broja zaraženih”, rekla je.