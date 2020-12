POČINJE! Kreće kažnjavanje za nepridržavanje mjera, na ove stvari trebate jako paziti… NEKE ODLUKE ĆE VAS IZNENADITI

Hrvatski sabor je u petak izglasao kazne za nepoštivanje epidemioloških mjera, a kažnjavanje počinje od subote. Izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti podržalo je 129 zastupnika, 76 za i 53 protiv, čime je omogućeno kažnjavanje građana koji se neće pridržavati novih i strožih mjera.

Ministar Vili Beroš je prilikom predstavljanja prijedloga izmjene Zakona na Vladi predstavio što će se i u kojem iznosu kažnjavati.

Kazne za kršenje mjera

Za prekršaj fizičke osobe propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 kuna u slučaju nepridržavanja propisanih mjera, odnosno obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske.

Za vlasnika, odnosno posjednika privatnog posjeda, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odredbama zakona.

Također, propisuje se novčana kazna za prekršaje za pravne osobe u iznosu od 10.000 kuna do 40.000 kuna u slučaju nepridržavanja mjera propisanih zakonom, odnosno ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i okupljanja te ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja.

Za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna.

Kažnjavanje na licu mjesta

Mjere će provoditi policija, civilna zaštita, inspektori Državnog inspektorata.

Iz Vlade su više su puta ponovili da poanta zakonskih izmjena nije u novčanom kažnjavanju, već u prevenciji i pridržavanju propisanih mjera.

Prema prekršiteljima će se prvo ići upozorenjem i edukacijom, no ako netko ostane uporan u tome – prema njemu se mogu primijeniti prekršajne odredbe. Izmjenama tog zakona policija nije dobila nove ovlasti, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ustvrdivši da nitko nikome neće upadati u stan s obzirom na to da je dom Ustavom zaštićena kategorija.

Nužna je dvotrećinska većina

Sabor je odbio oporbene amandmane da mu Vlada jednom mjesečno dostavlja izvješće o provedbi i učincima mjera donesenih temeljem Zakona. Oporba je ustrajala da su se mjere koje Zakon propisuje morale donijeti dvotrećinskom većinom, HDZ se s tim nije složio.

“De facto smo u izvanrednom stanju i na snazi bi trebao biti članak 17. Ustava, trebamo i moramo imati dvotrećinsku većinu u Saboru”, rekao je Tomislav Tomašević (ZLB).

“Meni nije jasno smeta li oporbi što se zakon donosi sa 76 ili 101 rukom ili njegov meritum, mjere koje se donose”, uzvratio je Branko Bačić (HDZ), ističući kako se sa 101 glasom donose samo Ustav i ustavni zakoni, sve drugo donosi se sa 76 glasova.

Izjavu Branka Bačića pročitajte OVDJE.

Arsen Bauk (SDP) je rekao da se, „boksačkim rječnikom“ mjere iz zakona mogu podijeliti na laku (nošenje maski), srednju (javna okupljanja) te tešku kategoriju, a to je zabrana ili ograničenje privatnih okupljanja. Vrijeme je da većina prizna da smo iz domene obične došli u kategoriju velike prirodne nepogode iz članka 17. Ustava za koju treba dvotrećinska većina, rekao je Bauk.

Sve je bilo gotovo u četiri dana

Ustavni stručnjak Mato Palić za Dnevno.hr pojasnio nam je kako su Izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u Saboru uspjeli donijeti u bitno kraćem roku no što je predviđeno regularnom procedurom.

“Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave je regularna procedura, s time da Ustav predviđa mogućnost, ako postoje opravdani razlozi, da Zakon stupi na snagu i prije toga, to je najčešće u situaciji kada se tako formulira od strane predlagatelja, kada je hitni postupak donošenja Zakona. Vlada je odmah podnijela konačni prijedlog Zakona, nije bilo prvo čitanje, pa da se vraća prijedlog Zakona i da se izradi konačni prijedlog. Dakle, objedinjeno je prvo i drugo čitanje i cijela je procedura bitno skraćena i ubrzana. To je u Sabor stiglo ovaj tjedan i danas je izglasano, u četiri dana je sve bilo gotovo. Predsjednik Zoran Milanović potpisuje Zakon i on je to danas napravio, dostavili su mu to iz Sabora na potpis i onda je izišlo u Narodnim novinama s današnjim danom, a stupit će na snagu prvog dana od dana objave”, objasnio je Palić.