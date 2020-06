Peđa Grbin: ‘Tehnička vlada ne može donositi odredbe o kažnjavanju građana koji ne nose zaštitne maske, Ustav predviđa nešto drugo’

Autor: Dnevno

“Čim je nešto odredba, morat će se primjenjivati određene kazne. Međutim, cijelo vrijeme govorimo zašto bi ljude trebalo kažnjavati da rade ono što je za njihovo dobro”. Tako je na pitanje novinara hoće li biti sankcija za građane zbog nenošenja zaštitnih maski odgovorila Alemka Markotić.

S obzirom na to kako smo u predizbornom razdoblju, što znači kako je trenutna Vlada tehnička, pitanje je može li se takva odredba donijeti. Odnosno, dopušta li Ustav RH tehničkoj vladi donošenje odredbi o kažnjavanju građana.

Za portal Otvoreno na to pitanje odgovara Peđa Grbin, saborski zastupnik SDP-a.

“Ja sam prije četiri godine, zbog onoga što je radila Oreškovićeva vlada, postavio slično pitanje Ustavnom sudu, ali do danas nisam dobio odgovor. Što se tiče same tehničke vlade, mislim kako ona ne može donositi odredbe o kažnjavanju građana, jer kažnjavanje znači zadiranje u ljudska prava, a Vlada uredbama ne može to napraviti, barem ne onako kako ja čitam Ustav. Na žalost Ustavni sud koji je imao priliku o tome se očitovati, već četiri godine to ne čini”, kaže Grbin.

Grbin smatra da kada bi Vlada i htjela donijeti takvu uredbu u ovom trenutku prema Ustavu, ona to ne bi mogla učiniti bez predsjednika republike.

“Ako bi Vlada to htjela napraviti, jedina mogućnost koja joj preostaje u ovom trenutku jest aktiviranje odredbe iz članka 17. Ustava RH, no takvu odredbu ne može donijeti samo vlada. Najme po članku 17. Vlada mora utvrditi da su nastupile izvanredne okolnosti, u ovom slučaju teška prirodna katastrofa izazvana zaraznom bolešću i onda Vlada predlaže, a predsjednik republike donosi takvu odluku”, zaključuje Grbin.